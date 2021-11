Kostenlos bis 13:14 Uhr Baustelle an der Kaistraße in Kiel: Es staut sich schon am ersten Morgen

Die Baustelle auf der Kaistraße fordert Geduld von den Verkehrsteilnehmern: Seit Dienstagabend sind beide Richtungen zwischen Hauptbahnhof und Gablenzbrücke nur noch einseitig befahrbar und es gilt Tempo 30. Wie lang wird gebaut und was hat Recyclingmaterial mit der Baustelle zu tun – ein Überblick.