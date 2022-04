Bauarbeiten in Kiel - Darum ist am Barkauer Kreuz schon wieder so viel gesperrt

Die nächste aufreibende Bauphase im südlichen Kieler Straßennetz stellt den Verkehr vor Herausforderungen: Der Überflieger und die darunterliegenden Straßen am Barkauer Kreuz sind ebenso gesperrt wie die Alte Lübecker Chaussee. Das sorgt für Frust im Berufsverkehr – und doch verteidigt die Stadt Kiel die Baustellenplanung.