Kiel

Für Baudezernentin Doris Grondke ist es eines der „wichtigsten städtebaulichen Projekte in Kiel“ auf einem „Filetstück an der Förde“. Nun sind die konkreten Architektenpläne für die Bebauung der letzten freien Grundstücke an der Hörn vorgestellt worden. Am Südufer des Germaniahafens errichtet die Baum meravis Waterkant Immobilien GmbH Gebäude für 294 Wohnungen sowie für Gewerbeflächen, ein Hotel und einen Bürokomplex.

Es war ein steiniger Weg von den ersten Gesprächen bis zu den endgültigen Architekten-Entwürfen. „Es stand Spitz auf Knopf, ob das Gelände entwickelt werden kann, da der Einstiegspreis so hoch war“, erinnert sich Grondke an langwierige Gespräche. Knackpunkt war der Ankauf des Grundstücks, für das die langjährige Besitzerin Sybille Schmid-Sindram viel Geld verlangte – zu viel für die meisten Investoren. Daher sah sich die Stadt zu einem Entgegenkommen gezwungen. Entgegen der städtischen Vorgabe, dass bei Neubauprojekten 30 Prozent soziale Wohnungen entstehen sollen, muss die Baum-Unternehmensgruppe keinen geförderten Wohnraum schaffen.

Grundstück an der Hörn sollte nicht weiter brachliegen

Dennoch überwiegt bei der Stadtbaurätin die Erleichterung, dass ein Investor gefunden wurde – die begehrte Fläche soll nicht weiter brachliegen. „Es gibt kaum eine Stadt in Deutschland, die ein Grundstück in solch eine Sahnelage hat.“

Diese „Sahnelage“ überzeugte auch den Geschäftsführer der Baum-Unternehmensgruppe, Gregor Baum, das Projekt anzugehen und mindestens 200 Millionen Euro zu investieren. „Die Entwicklung des Germaniahafens zu einem attraktiven und vielseitigen Gebiet ist für uns eine spannende und reizvolle Aufgabe.“

Neues Hotel mit 201 Zimmern in Kiel geplant

Und so sollen die letzten freien Grundstücke an der Hörn gestaltet werden. Direkt am Germaniahafen sind 294 Wohnungen, Gewerbeflächen und eine Tiefgarage geplant. Am Ende der Gaardener Brücke sollen ein Hotel mit 201 Zimmern sowie Büros und Gewerbeflächen entstehen. Zusammen haben die Gebäude rund 58.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche.

Das wird noch alles gebaut Neben den noch freien Baufeldern am Südufer des Germaniahafen entstehen auf den lange Zeit brachliegenden Grundstücken entlang der östlichen Seite der Hörn neue Gebäude. Die Investitionsbank Schleswig-Holstein baut dort ihren neuen Firmensitz für 650 Mitarbeiter. Die Projektgemeinschaft Hörnbebauung, ein Zusammenschluss von mehreren Investoren und Baufirmen, errichtet rund um die Halle 400, die eine Kita wird, 440 Wohnungen sowie Bürogebäude. Am südlichen Ende des Geländes, auf dem die Germania-Werft früher U-Boote bauen ließ, wird die Tas-Unternehmensgruppe aktiv. Hier entstehen 240 Wohnungen sowie 100 Zimmer für Studenten.

Wie eine Jury nun entschied, werden die Wohnungen und die Gewerbeeinheiten auf zwei der Grundstücke nach den Plänen des Architekturbüros Baumschlager Eberle aus Berlin gebaut. Die Entscheider überzeugte, dass sämtlichen Wohnungen zum Wasser ausgerichtet sind. Zudem ist ein begrünter Innenhof geplant, den die Bewohner nutzen können. Im Erdgeschoss sind Ladenflächen vorgesehen.

Die Entwürfe für das Hotel und die Bürokomplexe stammen von dem Kölner Architekturbüro Astoc, das den Zuschlag erhielt, da die Gebäude von allen vier Seiten ansprechend gestaltet sind und nicht zu einer Abgrenzung führen.

Zusammenführung von Ost- und Westufer

Ziel ist es nämlich, dass mit der Bebauung das Westufer und Gaarden zusammenwachsen. Das soll architektonisch dargestellt werden. Ein wichtiger Schritt für die Zusammenführung ist die Fertigstellung der Gaardener Brücke, die im Zuge der Bebauung an den Germaniahafen angeschlossen werden soll. Bislang ist die Fußgängerbrücke nur über einen Fahrstuhl zu erreichen.

„Ich bin froh, dass es endlich konkrete Pläne für die Bebauung gibt“, sagt der Vorsitzende des Ortsbeirats Gaarden, Bruno Levtzow. „Hier entsteht eine geschlossene Zukunft für Kiel und Gaarden.“

Bis zur Fertigstellung wird es aber noch einige Jahre dauern. 2023 sollen die Bauarbeiten beginnen. Wenn alles nach Plan läuft, rechnet Investor Baum damit, dass 2026 sämtliche Gebäude bezogen werden können.