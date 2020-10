Parken, Poller und Proteste: Der Streit um Barrieren am Bebelplatz ging am Dienstagabend im Ortsbeirat in eine weitere Runde. Eine schnelle Lösung gab es dabei allerdings nicht, sondern einen Kompromissvorschlag, der noch von Fachleuten der Verwaltung auf Rechtssicherheit geprüft werden muss.