Wie wichtig die Betreuungsangebote für Kinder sind, habe die Pandemie deutlich gemacht, so Treutel. „Die leuchtenden Augen der Kinder nach der Öffnung zeigten, dass sie die anderen Kinder vermisst haben und diese unbedingt brauchen.“ Ziel sei und bleibe daher, den Kieler Kindern und ihren Familien passende Betreuungsangebote zu machen.

Im Kitajahr 2020/21 konnten das Angebot um 154 Plätze für die Drei- bis Sechsjährigen und um 44 Plätze für die unter Dreijährigen ausgebaut werden. Bis zum Sommer 2022 ist im Krippen- und Elementarbereich wie auch bei der Schulkindbetreuung ein weiterer Ausbau geplant, mehrere Hundert Plätze sollen insgesamt hinzukommen.

Die aktuellen Versorgungsquoten liegen in den verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich weit von den angestrebten Quoten entfernt. Im Krippenbereich, also bei den Null- bis Dreijährigen, haben derzeit 2738 Kinder einen Platz – die Quote liegt damit bei 41,1 Prozent, Ziel sind 50 Prozent. Bei den Schulkindern von sechs bis zehn Jahren erreicht Kiel eine Betreuungsquote von 72,6 Prozent – angestrebt sind 80 Prozent.

Ausbaubedarf in Kiel trotz hoher Betreuungsquote im Elementarbereich

Auf dem Papier besonders gut sieht der Elementarbereich aus – also die Betreuung der Drei- bis Sechsjährigen: Hier gibt es 7523 Plätze, die Quote liegt bei 99,7 Prozent und damit sehr nahe am Ziel der 100 Prozent. Rein rechnerisch würden dafür nur 20 Plätze fehlen.

Praktisch führen allerdings zwei Aspekte dazu, dass 600 zusätzliche Plätze für Drei- bis Sechsjährige benötigt werden, um den Ausbaustand zu halten. Denn nicht alle vorhandenen Plätze können belegt oder von Kieler Kindern genutzt werden. So sollen im Zuge der Inklusion Kinder mit besonderem Bedarf angemessen gefördert werden. In einem solchen Fall bleibt je Kind ein Platz in der Gruppe unbesetzt, damit mehr Zeit zur Verfügung steht.

Außerdem sieht das neue Kita-Gesetz einen Rechtsanspruch auf Betreuung von Kindern aus dem Kieler Umland vor. Sie bleiben nun auf Wunsch der Familie in ihrer Kieler Kita, auch wenn sie aus der Stadt wegziehen. Es bestehe großes Interesse an einer noch besseren inklusiven Förderung in den Kitas und die Betreuungskontinuität bei einem Umzug sei für die Kinder selbst toll, so Treutel. „Aber aus Sicht derer, die die Plätze schaffen, ist es fast zum Verzweifeln.“

Manche Kita-Gruppen können wegen Fachkräftemangel nicht öffnen

Der Punkt, der am schwersten wiegt, ist der Fachkräftemangel. Schon jetzt komme es in Einzelfällen dazu, dass eine neue Kita zwar fertig sei, aber nicht alle Gruppen an den Start gehen könnten, weil sich nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher finden ließen, sagt Treutel. Der Fachkräftemangel ist für sie „ein Drama ohne Happy End“.

Sie fordert daher einen Masterplan von Bund und Land, wie man die vielen benötigten Fachkräfte ausbilden will. Die Stadt investiert in eigene Qualifizierungs- und Ausbildungsangbote bereits rund 2,5 Millionen Euro jährlich. Das sei auf Dauer aber nicht leistbar, erklärt Treutel. Für die Summe könnte man theoretisch drei Kitas mit jeweils vier Gruppen betreiben.

Stadt: Höherer Aufwand durch neues Kita-Gesetz Zum Jahresbeginn 2021 ist das neue Kita-Gesetz des Landes in Kraft getreten. Die Umsetzung der Vorgaben erhöht den Verwaltungsaufwand laut Stadt deutlich. Denn die Kitabedarfsplanung erfolgt nicht mehr allgemein für die 161 Kitas, sondern muss kleinteiliger für die rund 1000 Kita-Gruppen erfolgen. Diese müssen nach bestimmten Betreuungszeiten zusammengelegt und die Stunden pro Kind genau erfasst werden. Die Einrichtungen müssten detaillierte Listen führen und alles in der Verwaltung beantragen, erklärt Jugendamtsleiterin Marion Muerköster. Sie hofft: „Im Zuge der Evaluation zwischen Land und Kommunen sollte dieses Verwaltungsmonster auf ein überschaubares Maß zurechtgestutzt werden.“

Grundstücksmangel für Kitas lässt Kieler Planer kreativ werden

Problem Nummer zwei ist die Suche nach geeigneten Grundstücken für die Betreuungseinrichtungen. „Da werden wir inzwischen wirklich kreativ“, sagt Jugendamtsleiterin Marion Muerköster. So werde eine Kita in Elmschenhagen über einem Rewe-Markt geplant – inklusive Spielplatz auf dem Dach. Und für die neue Kita im Städtischen Krankenhaus werde es mangels Außenbereich eine innenliegende Bewegungsfläche samt Rutsche geben.

Zudem gestaltet sich die Finanzierung zunehmend schwierig. Trotz höherer Landesmittel durch das Kita-Gesetz steigen auch die Kosten der Stadt. Der Gesamtaufwand für die 16 000 Plätze beträgt im laufenden Jahr rund 145 Millionen Euro. Rund 42 Millionen Euro davon kommen vom Land. Über ihre Gebühren finanzieren Eltern durchschnittlich 12 Millionen Euro. Damit muss die Stadt 91 Millionen Euro für die Kita- und Schulkindbetreuung aufbringen.

Finanzieller Aufwand der Kinderbetreuung wird für Kiel steigen

In den kommenden beiden Jahren wird der Gesamtaufwand – und damit der Anteil der Stadt – weiter steigen. „Den weiteren Kraftakt des Ausbaus können wir nur mit Unterstützung von Bund und Land schaffen“, stellt Treutel daher fest. Dafür brauche es nicht nur Förderprogramme, sondern vonseiten der Landesregierung auch einen anderen Umgang bei der Genehmigung von Investitionen. „Sonst müssen wir uns demnächst fragen, ob wir die Kita oder die Schule bauen.“