„Umbrüche und Aufbrüche“, so steht es im Gemeindebrief, prägen derzeit die personelle Situation in der Heiligengeist-Gemeinde. Jochen Hose ist jetzt entschlossen, ein Stück weit zur Konstanz beizutragen. Am kommenden Sonntag wird er in der Pauluskirche in sein Amt als neuer Pastor eingeführt.