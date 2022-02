Kiel

Hatten Sie auch schon Ärger mit Behörden? Dann wissen Sie vielleicht, dass manche Probleme nicht mit der Brechstange zu lösen sind. Welchen kreativen Weg man im Umgang mit unkooperativen Beamten gehen kann, zeigt das Beispiel der 80-jährigen, stadtbekannten Autorin Jutta Kürtz. Statt langer Beschwerdebriefe ans Rathaus schrieb sie der KN-Lokalredaktion, genauer der anonymen Kollegin Kielia.

Die Verwaltungsmitarbeiter verpassten ihr einfach eine falsche Augenfarbe

„Ich bekomme neue Augen. Ganz einfach so. Keine Operation, kein Eingriff, aber eine wirklich kuriose Geschichte“, schrieb Kürtz nach einem Termin im Einwohnermeldeamt. Dort wollte die 80-Jährige nur einen neuen Personalausweis beantragen und sich ihre Augenfarbe wie gehabt eintragen lassen.

Der Sachbearbeiter aber stellte auf stur und behauptete: „Grün-gelbe Augen gibt es nicht.“ Sie lieferte den Beweis, in dem sie sich tief in die Augen schauen ließ. „Die sind grün“, befand der Mann trotzdem. „Ja, aber mit einem breiten inneren Kranz in Bernstein-Gelb“, beharrte Jutta Kürtz.

Doch ihr Protest half nicht. Selbst eine zur Hilfe geholte Büro-Kollegin sah nur Grün. Am Ende einigten sich die Verwaltungsmitarbeiter untereinander auf die Augenfarbe Grün-Braun. Damit verpassten sie Jutta Kürtz kurz vor ihrem 81. Geburtstag eine neue Augenfarbe. „Das ärgert mich richtig“, berichtete sie der Redaktion und ergänzte noch: „Behörden-Willkür.“

Nach Kielias Kolumne über den Fall ging alles ganz unkompliziert und schnell

Kielia griff die Geschichte natürlich prompt in ihrer Kolumne am vergangenen Mittwoch auf. Die Pressestelle der Landeshauptstadt reichte Kielias Kolumne nach eigener Aussage weiter an die neue „Chief City Officer“ Jutta Schlemmer. Sie leitet das Kieler Stadtamt, in dem alle „bürgernahen Dienstleistungen“ zusammengefasst sind, Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle und eben Einwohnerangelegenheiten.

Wie Schlemmer die Angelegenheit intern löste, bleibt der Öffentlichkeit verborgen. Plötzlich ging es jedenfalls ganz schnell und unkompliziert. Jutta Kürtz konnte einen neuen Personalausweis mit ihrer tatsächlichen Augenfarbe beantragen. Sie musste nicht noch mal monatelang auf einen Termin warten, sondern bekam sofort einen. Und die Kosten übernimmt die Stadt.

Der Ärger ist nicht verflogen: Vielfalt der Geschlechter werde anerkannt, Vielfalt der Augenfarben nicht

Und was sagt die Betroffene dazu? „Ich war schon da, um die neuen Formulare zu unterschreiben, und habe sozusagen meine Augen zurück. Aber es ärgert mich immer noch“, gibt sie zu. „Heutzutage darf man alles Mögliche sein – geschlechtsspezifische Besonderheiten jedweder Art werden akzeptiert, durchaus ja auch veränderbare. Aber die Augen, die angeboren sind, ändert ein städtischer Beamter nach Belieben.“

Bei der Korrektur der Augenfarbe erkundigte sich Jutta Kürtz im Rathaus noch, was man in solchen Problemfällen unternehmen könne, sofern man nicht auf die Idee komme, sich an die Zeitungskolumnistin zu wenden. „Dann fordert man ein Gespräch mit dem Vorgesetzten“, hatte man ihr geraten.

„Aber das macht man doch nicht“, gibt die Kielerin zu bedenken. Zumal der Sachbearbeiter wirklich nett gewesen und sie insgesamt auf dem Amt so freundlich behandelt worden sei wie selten. „Alles war gut, außer dass der Mann farbenblind war“, sagt Jutta Kürtz und korrigiert sich sogleich: „Das war er natürlich nicht.“ Die Erklärung, die man ihr für sein Verhalten im Rathaus gab, war so simpel wie deutsch: „Meine Augenfarbe passte nicht in das behördliche Raster.“

Mit solch bürokratischem Irrsinn muss man sich nicht lange herumärgern, das ist die Botschaft dieser Geschichte. Stattdessen kann man einfach eine Mail schreiben an lokalredaktion@Kieler-Nachrichten.de – mit der Bitte um Weiterleitung an Kielia.