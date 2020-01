Stefan Wolf: Lautsprecher hingen falsch

Kiel

Das langjährig bestehende Unternehmen sei „regelmäßig bei uns im Haus, wir haben Santiano mit denen gemacht und, und, und ... Es gab nie Beanstandungen. Irgendwas ist da schief gelaufen – weiß der Geier, was", sagte Wolf. "Wir als Halle – mit Ausnahme unserer THW-Anlage – haben ja weder eine eigene Tonanlage noch Tontechniker, um Tourproduktionen bespielen zu können.“ Deswegen erteile die Sparkassen-Arena in diesen Fällen Aufträge an Firmen – mit den speziellen Anforderungen der Künstler. Diese seien dann aber mangelhaft umgesetzt worden, so Wolf. Nun falle alles auf die Sparkassen-Arena zurück. „Wir haben den Auftrag sorgfältig herausgegeben mit den Anforderungen, die wir von der Tourproduktion Sträter bekommen haben und erwarten dann natürlich auch, dass das so umgesetzt wird.“

Hallenanlage gedreht während Unterbrechung

Während der Unterbrechung der Show sei die Hallenanlage gedreht worden, um „die toten Bereiche“ zu beschallen. Nicht ausreichend beschallt gewesen sei der gesamte vordere Bereich, insbesondere der vierte Rang und Teile direkt vorne an den Seiten – dort seien dann kurzerhand die Monitorboxen umgedreht worden. Dennoch hätte der Ton dann „nicht dem Qualitätsanspruch genügt, den wir haben“, betonte Wolf. Er sei nach der Stunde herumgegangen und habe sich das in allen Rängen angehört. „Es war bespielbar, deswegen wurde es ja auch durchgezogen, die meisten Leute konnten dann auch wirklich hören. Es war okay, aber es war immer noch nicht gut.“

Geschäftsführer Wolf lobt Sträter

Er könne nur den Hut vor dem Künstler ziehen, dass der so mitgespielt habe, lobte Wolf. „Manch anderer hätte gesagt: Okay, das war’s für mich, ich fahr’ ins Hotel.“ Einige Besucher – Freunde von ihm seien auch da gewesen – die in Bereichen saßen, wo der Ton nicht schlecht war, hätten gedacht, das gehöre zum Programm. Die hätten das erst mitgekriegt, als Sträter nach einer halben Stunde unterbrochen habe.

Keine akustisch problematischen Bereiche

Grundsätzlich gebe es akustisch problematische Bereiche „überhaupt nicht“ in der Halle, so Wolf. Peter Maffay und andere Künstler würden nie in Kiel ihren Tourauftakt machen, wenn dem so wäre. „So etwas ist mir noch nie vorgekommen und ich hoffe, dass es auch nie wieder passieren wird. Wir sind da völlig auf dem verkehrten Fuß erwischt worden.“

Mehr zum Thema:

- Interview mit Torsten Sträter: "Nie wieder vor 7000"

- Beim Auftritt von Torsten Sträter vor 7000 Kielern ging richtig viel schief

- Das sagen KN-Leser zum Auftritt von Torsten Sträter in Kiel