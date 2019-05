In mehreren Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins haben sich Schüler am Freitag am "Globalen Klimastreik zur Europawahl" beteiligt. Allein in Kiel versammelten sich nach Angaben der Polizei auf dem Rathausplatz rund 7000 Unterstützer der Aktion "Fridays for Future".