Kiel

Vieles ist in diesem Corona-Jahr auf der Kieler Woche wieder anders. Da bieten die Traditionssegler, die in den nächsten Tagen nach und nach die Förde erreichen, einen Hauch von Vertrautheit. Nur: Die Situation für die alten Schiffe ist weiterhin angespannt. Sie hoffen nun auf viele Besucher, die etwas Geld in die klammen Kassen spülen sollen.

Zum Beispiel die Kieler Hansekogge. Ihr fehlen seit Monaten die Besucher, obwohl abschreckende Vorschriften wie die 3-G-Regelung und das Maskentragen an Bord kein Thema sind. Während der gesamten Törns seien die Gäste nur an der frischen Luft auf dem Oberdeck der Kogge, so Bernd Lesny von der Geschäftsstelle des Fördervereins „Historische Hansekogge Kiel“. Besucher müssten lediglich ihre Kontaktdaten angeben, das galt jedoch schon vor der Pandemie. „Wir könnten also ohne Beschränkungen fahren“, sagt Lesny. „Es fehlen aber die Leute.“

Für die Crew der Hansekogge ist die Kieler Woche trotzdem der Saisonhöhepunkt. Bis auf den Dieselmotor ist das Schiff ein originalgetreuer Nachbau einer Kogge aus dem 14. Jahrhundert. Während der Kieler Woche bietet sie Schnuppertörns an. Und natürlich ist sie bei der Windjammerparade dabei. Immerhin die ist schon ausgebucht. Wie alle Traditionsschiffe hat die Hansekogge eine schwierige Saison hinter sich, die zweite in Folge. „Wir fahren auf Sparprogramm“, sagt Bernd Lesny. Zu klassischen Kogge-Höhepunkten wie den Piratentagen in Eckernförde seien nicht genug Leute gekommen.

Doch auch die nächsten Tage stehen unter schwierigen Vorzeichen. „Mit der Absage des Landprogramms bleiben auch viele Charterer weg“, sagt Bernd Lesny. „Ohne das Landprogramm ist die Kieler Woche für viele Kunden unattraktiv“. Doch auch mit den Tagestörns im Angebot lasse sich der Verlust nicht ausgleichen. Sie brächten nur einen Bruchteil der Einnahmen. „Das Problem ist, dass wir fahren müssen, sobald es Buchungen gibt, auch wenn nur drei Leute an Bord gehen“, sagt Lesny. Solche Fahrten seien ein Verlustgeschäft. Erst ab etwa zehn Buchungen lohne sich eine Fahrt der Hansekogge.

Aber natürlich bieten auch andere Traditionssegler Törns an. Diese dauern zwischen drei und sechs Stunden. Die „Banjaard“ beispielsweise tourt am Freitag, 10. September, über Mittag auf der Förde. Der Traditionssegler „Albin Köbis“ bietet an fünf Tagen – unter anderem zur Windjammerparade – Halbtagesfahrten mit Verpflegung an. Die meisten Törns mit Traditionssegelschiffen bietet der Veranstalter „Traditional Sailing Charter“ an. An allen Tagen der Kieler Woche gibt es dort vormittags, nachmittags und abends Fahrten. Neben den Segelschiffen bietet der Dampf-Eisbrecher „Stettin“ Rundfahrten auf der Kieler Förde an. Das Salonmotorschiff „Stadt Kiel“ macht am Dienstag, 7. September, eine Regattabegleitfahrt und eine Feuerwerksfahrt am Abend an. Buchungen und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite kiel-sailing-city.de.