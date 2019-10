Eltern-Umfrage in Kiel - Städtische Kitas schneiden gut ab Für Eltern gibt es nichts Wichtigeres als ihre Kinder. Da ist es klar, dass sie ihren Nachwuchs gut betreut wissen wollen. Mit einer Umfrage wollte die Stadt Kiel herausfinden, wie zufrieden Eltern mit den Kieler Kitas sind. Das Ergebnis fällt positiv aus, es gibt aber noch Verbesserungsbedarf.

Von Steffen Müller

In der städtischen Kindertageseinrichtung Langenfelde 19 in Schilksee fühlen sich die Kinder wohl. Besonders das Raumkonzept wurde von den Eltern gelobt. In einem hellen Spielzimmer bauen Emilie (links) und Siddiqa (rechts) aus Bauklötzen ein Haus, während Celina und Mats (hinten) mit Kindheitspädagogin Sara Gyamfi Türme stapeln. Quelle: Thomas Eisenkrätzer