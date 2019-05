Kiel

Einer der drei Experten ist Laurin Schaefgen. Der 43-jährige studierte Psychologe mit dem wachen Blick und der ruhigen Stimme ist an zwei Tagen in der Woche in Kiel, an zwei weiteren bietet er Studenten in Flensburg Hilfe an. Seit zehn Jahren arbeitet er an der Uni und berät Studenten der CAU, der FH und der Muthesius Kunsthochschule. Eine „erfüllende Aufgabe“ sei das, sagt der gebürtige Niedersachse. Und das liege nicht nur daran, dass er den Studenten helfen kann, sondern dass sich seine Klienten auch bereitwillig helfen lassen. „Sie reagieren sehr gut auf die Beratung, haben einen hohen Eigenantrieb und sind schlau in der Umsetzung.“ Bei den Studenten sei zudem von Vorteil, dass sie schnell zur Einsicht kämen.

„Sie sind hoch anspruchsvolle Menschen und gehen häufig an ihre Belastungsgrenzen“, charakterisiert Schaefgen seine Patienten, dies führe aber gleichzeitig dazu, dass sie offen für Lösungen sind. Kommt beispielsweise ein Student in seine Sprechstunde, der befürchtet, in einer Prüfung nicht alle Antworten zu wissen, erklärt der Psychologe, dass Klausuren darauf ausgelegt sind, dass einige Aufgaben schwer zu lösen seien. „Das ist wie, wenn man ins Schwimmbad geht und nicht nass werden will.“ Außerdem versucht der 43-Jährige, den Ratsuchenden eine Abenteuerhaltung mit auf den Weg zu geben. Er vergleicht sie mit Erkundern oder Eroberern, bei denen auch nicht immer alles glatt läuft. „Man darf im Leben auch mal scheitern. Es ist klar, dass man manchmal nicht weiterweiß.“

Psychologische Berater führten 865 Gespräche

Bei den meisten seiner Klienten fruchten Schaefgens Lösungsansätze. Im Durchschnitt können nach zwei Sitzungen die Ängste oder Probleme aus der Welt geschaffen werden. Im vergangenen Jahr kamen zur psychologischen Beratungsstelle in Kiel 405 Studenten, Schaefgen und seine Kollegen führten 856 Gespräche.

„Wir würden gerne mehr Beratungen machen, sind aber durchgängig ausgebucht“, berichtet der Psychologe. Das Angebot reicht nicht für den Bedarf, die Studenten müssen zwischen zwei und fünf Wochen auf einen Termin warten. Schaefgen wünscht sich, dass die kostenlose Beratung an der Universität von den Krankenkassen unterstützt und somit ausgebaut wird. „Die Kassen profitieren schließlich von unserer Arbeit.“

Zahl der hilfesuchenden Studenten ist gestiegen

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Studenten, die um Hilfe gebeten haben, stetig gestiegen. Schaefgen führt das darauf zurück, dass der Leistungsdruck immer höher wird. Hinzu komme die Abhängigkeit vom Smartphone oder sozialen Medien. Viele junge Leute wollen gar nicht auf Facebook sein, vermutet der Psychologe, doch im Studium laufe ein großer Teil der Kommunikation über dieses Medium ab. Allerdings sei auch das Bewusstsein geschärft worden, sich in Notsituationen Hilfe zu holen. „Die Bereitschaft ist höher geworden“, hat Schaefgen beobachtet.

Allerdings geht er davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, dass Studenten sich nicht trauen, psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen. Genaue Zahlen gibt es nicht, Schaefgen schätzt, dass zwischen zehn und 30 Prozent der an der Uni eingeschriebenen jungen Menschen irgendwann im Verlaufe ihres Studiums Hilfe brauchen.