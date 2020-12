Dass die Telekom in Kiel in einer ersten Welle 25.000 Haushalte und später bis zu 60 Prozent aller Haushalte in der Stadt mit Glasfaser versorgen will, hat bei den Ratsfraktionen für Beifall gesorgt. Allerdings hätte sich die SPD einen stärkeren Fokus auf das Ostufer bei den Ausbauplänen gewünscht.