Influencer, die noch in den Kindergarten gehen und enorm viel Geld verdienen. Jugendliche, die über WhatsApp globale Bewegungen organisieren, oder Parteien, die ihre Botschaften durch digitale Hintertüren unters Volk bringen. Der Medienkompetenztag 2021 in Kiel vermittelte am Sonnabend viele spannende Einblicke.