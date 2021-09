Nachdem er beim Sprayen erwischt wurde, soll ein Mann einem 52-jährigen Passanten ins Gesicht geschlagen haben. Für die Tat in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in der Stephan-Heinzel-Straße sucht die Kieler Polizei Zeugen. Weitere Graffiti-Tags soll der Mann an Autos und Häusern hinterlassen haben.