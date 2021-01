In Schleswig-Holstein dürfen derzeit nur bis zu 25 Menschen an einer Beisetzung teilnehmen, der Beerdigungskaffee muss ausfallen. Ein Gespräch mit einer Pastorin und einer Trauerrednerin über die Frage, wie sich die Pandemie auf die Trauer auswirkt - und warum das sogar positiv sein kann.

Trauern in Corona-Zeiten

Von Dennis Betzholz