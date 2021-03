Kiel

Denn in der Kita in der Halle 400, die am 19. April ihren Betrieb aufnimmt, realisiert die Stadt gemeinsam mit der Provinzial ab Juli insgesamt fünf sogenannte Belegplätze. Diese ermöglichen Unternehmen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schnell und unkompliziert einen Betreuungsplatz anzubieten. Der Grundsatz, dass Kieler Kinder vorrangig aufzunehmen sind, gilt dabei nicht.

„Betriebskitas und Belegplätze sind in Kiel noch die absolute Ausnahme“, so Kämpfer. Dabei würden die Betriebe davon profitieren, da sie so Fachkräfte gewinnen und halten könnten. Die Stadt sei mit weiteren Unternehmen zu Belegplätzen im Gespräch und plane auch eine eigene Betriebskita. „Gerade für kleinere Betriebe könnte auch ein gemeinsamer Pool mit mehreren Kita-Plätzen interessant sein“, sagt Kämpfer, der auch Wirtschaftsdezernent ist.

Belegplätze sollen Familie und Beruf besser vereinbar machen

Dass die Belegplätze ein Argument für die Provinzial als Arbeitgeber sein könnten, sieht auch Uwe Honschopp, Generalbevollmächtigter der Provinzial Nord Brandkasse, so. „Wir als Provinzial haben uns die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schon lange auf die Fahnen geschrieben.“

Das System der Belegplätze soll die nötige Flexibilität bieten. Braucht die Provinzial nicht alle Plätze, können die ungenutzten ganz normal durch Familien in Anspruch genommen werden. Sollte dann wieder ein Kita-Platz frei werden, wird zunächst bei dem Versicherungsunternehmen angefragt, ob Bedarf da ist.

Janka Krauß, Regionalleitung des Kita-Trägers KJSH – Stiftung für Kinder, Jugend- und Soziale Hilfen, freut sich darüber, dass sich in der Halle 400 Kinder aus verschiedenen Kieler Stadtteilen und von außerhalb zusammengebracht werden.

Unterdessen hat Ahmad Reza Zirakbash, Investor der Halle 400, unerwartete Vorzüge einer Kinderbetreuung im Gebäude erkannt: „Wir haben zwar zu hundert Prozent vermietet, aber seit klar ist, dass die Kita einzieht, haben wir deutlich mehr Anfragen von Miet-Interessenten bekommen.“

Kiel braucht mehr Kita-Plätze

Nicht nur an der Hörn, auch sonst braucht es in Kiel mehr Betreuungsmöglichkeiten. Kämpfer betont, die Stadt tue, was sie könne, um neue Plätze zu schaffen, es gebe aber noch immer eine Warteliste. Von den Gesamtbaukosten für die Kita in der Halle 400 in Höhe von 1,5 Millionen Euro werden 1,1 Millionen Euro aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ gefördert. Der städtische Anteil liegt bei 200.000 Euro. Hinzu kommt der Eigenanteil des Investors.