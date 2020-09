Kiel

Diese wurde vom neu gewählten Vorsitzenden Özgürcan Bas ( SPD) geleitet. Eine der ersten Amtshandlungen des Ortsbeirates war die Verpflichtung von Konrad Wetzel ( SPD) und Pascal Andre Schmidt (SSW, beratende Funktion) als neue Mitglieder im Ortsbeirat.

Die nächste war die Wahl eines neuen Vorsitzenden. Alfons Fliß ( SPD), der den Posten innehatte, war Ende Mai ausgeschieden. Einstimmig bei eigener Enthaltung wählte das Gremium den 21-jährigen Bankkaufmann-Azubi Özgürcan Bas als Nachfolger. Der Ellerbeker ist seit März im Ortsbeirat, kommunalpolitisch aber schon seit fünf Jahren aktiv.

Bas war bis 2019 Mitglied und Vorsitzender des Jungen Rates der Stadt Kiel, der sich für Kinder und Jugendliche einsetzt. Sein Wunsch für den Ortsbeirat ist „eine gute, transparente und parteiübergreifende Zusammenarbeit zum Wohle der Stadtteile Ellerbek und Wellingdorf“. Er hofft, dass dafür „alle gemeinsam an einem Strang ziehen“.

Ortsbeirat und Anwohner ziehen an einem Strang

Gemeinsam an einem Strang ziehen der Ortsbeirat und die Anwohner, wenn es um den Wehdenweg geht. Die Landesstraße L52 zwischen der Schönberger Straße und Ortseingang Klausdorf ist ein Dauerthema. Es werde dort zu schnell gefahren, monierten die Anwohner. Sie sprechen sich seit Jahren – unter anderem mit selbst gestalteten Plakaten am Wegesrand – für Tempo 30 aus.

Das lasse sich aber nicht durchsetzen, weil der Wehdenweg eine Landesstraße und für die Verkehrsströme unter anderem zum Ostuferhafen eingerichtet sei, erklärte ein Vertreter des Tiefbauamtes in der Juni-Sitzung. In dieser hatte das Amt, wie berichtet, vier bauliche Maßnahmen vorgestellt, um die Kreuzungen Wehdenweg/Passader Straße, Flüggendorfer Straße, Rosenfelder Straße und Neumühlener Straße für Radfahrer sicherer zu machen.

Will man dort mehr Platz für den Fahrradstreifen schaffen, müssten stellenweise Bäume gefällt oder versetzt, der Gehweg oder die Querungshilfen verschmälert werden. Das sei nach Meinung des stellvertretenden Vorsitzenden Steffen Frisch ( CDU) und vieler Anwohner an den ersten beiden Kreuzungen nicht zwingend notwendig. Probleme bereiten die Kreuzungen Rosenfelder Straße und Neumühlener Straße sowie der Bereich ab den Bahnschienen bis zum Ortsausgang. „Das ist eine Rennstrecke“, so eine Anwohnerin. Für dieses Stück Weg sei die Stadt jedoch nicht zuständig.

Ruf nach Bürgerbeteiligung

Wie man den Verkehr in den Problembereichen verlangsamen, den Radfahrer Platz schaffen, die Lärmbelästigungen für Anwohner gering halten und dafür möglichst keine Bäume fällen muss, darüber gingen die Meinungen auseinander. „Das ruft nach einer Bürgerbeteiligung“, erklärte Ratsherr Matthias Trau ( SPD). Die Anwohner sollen mitentscheiden, welche Lösung für sie die beste ist. Das sah auch der Ortsbeirat so und vertagte das Thema auf die kommende Sitzung. Die findet aufgrund der Herbstferien bereits am 30. September statt.

Mehr aus der Sitzung in Kürze: Hobbyfotograf Udo Stach hat den Fotowettbewerb des Ortsbeirates gewonnen. Sein Bild der Masken am Seefischmarkt, die an der Grenze zwischen Ellerbek und Wellingdorf stehen, präsentiere beide Ortsteile gleichermaßen, lobt Jury-Mitglied Konrad Wetzel. Der Ortsbeirat wird das Foto künftig für Öffentlichkeitsarbeit und Flyer verwenden.

