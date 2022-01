Bella Otyakovskiy: Bachelor-Kandidatin aus Kiel scheidet in Folge 1 aus

Kiel

Sie wollte die große Liebe finden, doch der Traum platzte in der ersten Folge. Am Mittwoch ist die 24-jährige Kielerin Bella Otyakovskiy bei der RTL-Datingshow „Der Bachelor“ ausgeschieden. In der Sendung kämpfen 22 Frauen um die Chance, einen Mann zu daten – den Bachelor. In diesem Jahr reisten die Teilnehmerinnen der RTL-Sendung nach Mexiko.

Bella Otyakovskiy bewarb sich bei „Der Bachelor“, weil sie Single ist und darauf hoffte, ihren Traummann kennenzulernen. Sie beschreibt sich selbst als ehrlich, ehrgeizig und warmherzig. Den Bachelor Dominik Stuckmann konnte sie nicht überzeugen. Gemeinsam mit zwei weiteren Kandidatinnen bekam sie in der ersten Folge der RTL-Sendung „Der Bachelor“ keine Rose. Sie musste also nach Hause fahren.

Zu sehen ist „Der Bachelor“ jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL, sowie online bei RTL Plus.

„Der Bachelor“ bei RTL: Kandidatin Bella Otyakovskiy aus Kiel zeigt sich spirituell

Besonders heraus stach Bella Otyakovskiy durch ihre Angewohnheit, zwei Steine im BH zu tragen: links einen schwarzen Turmalin und rechts einen weißen Bergkristall. Die Steine sollen sie vor Missgunst schützen und mit guter Energie versorgen, hofft sie.