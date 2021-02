Kiel

Das hat der Hauptausschuss der Ratsversammlung auf Antrag von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) einstimmig beschlossen. Die endgültige Entscheidung des Rats am 18. Februar ist damit vorbestimmt.

An der Bellevuebrücke soll ein Schwimmsteg installiert werden. Vor der Brücke sollen „Aufenthaltsmöbel“ und Umkleidekabinen aufgestellt werden. Das werde insgesamt „einen ordentlichen fünfstelligen Betrag“ kosten, sagte Kämpfer. Auch dafür gab der Hauptausschuss Grünes Licht.

Vertreter aller Ratsfraktionen begrüßten die Badepläne. „Es ist höchste Zeit für mehr Bademöglichkeiten in der Förde!“, frohlockte Ratsfrau Susanna Swoboda (SSW).

Widerspruch vom EBK: Fährverkehr ist beeinträchtigt

Widerspruch kommt nur vom städtischen Eigenbetrieb Beteiligungen (EBK). Er bestellt für die Stadt den Öffentlichen Personennahverkehr. Der Verlust der Bellevuebrücke als Fähranleger stehe in Konkurrenz zur geplanten Ausweitung der Fördeschifffahrt, gibt der EBK zu bedenken. Im Gegenteil: Das ÖPNV-Angebot auf dem Wasser werde schlechter.

Einer gemeinsamen Nutzung der Bellevuebrücke für Schwimmer und für Fähren erteilt die Verwaltung jedoch aus Sicherheitsgründen eine Absage. Oberbürgermeister Kämpfer hält den Fähranleger für entbehrlich. Er verwies darauf, dass der Ausfall des damals kaputten Fähranlegers Bellevue im vergangenen Sommer „nicht weiter aufgefallen“ sei. EBK-Chefin Sabine Schirdewahn schüttelte dazu neben ihm den Kopf.

Die FDP-Ratsfrau Annkathrin Hübner erinnerte daran, dass der nächste Anleger Reventlou nur einen Kilometer entfernt sei. CDU-Fraktionschef Rainer Kreutz begrüßte zwar die Badestelle, beharrte aber auf einem Ausgleich für den Anleger Bellevue.

Kiellinie wird ohnehin überplant

In der städtischen Beschlussvorlage wird darauf verwiesen, dass die Kiellinie ohnehin gerade überplant und dabei auch der ÖPNV überprüft werde. Kämpfer sagte, dass in den nächsten Jahren in jedem Fall über weitere Fähranleger insbesondere am Ostufer und im Norden zu reden sein werde.

Teil des Beschlusses ist auch die Erweiterung der städtischen Badestelle an der Reventlouwiese beim Segelcamp 24/7. Sie soll mit Strandkörben und zusätzlichen Umkleidekabinen ausgestattet werden. Die Öffnungszeit wird auf 10 bis 20 Uhr ausgeweitet.