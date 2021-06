Es ist so weit: Der Anleger Bellevuebrücke wird noch in dieser Woche offiziell als Badestelle eröffnet. Das hat Sportdezernent Gerwin Stöcken in der Sitzung des Sportausschusses angekündigt. Passend zum warmen Wetter der nächsten Tage gibt es dann eine weitere Badestelle an der Kiellinie.