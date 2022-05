Kiel

Konzentriert schaut Amelia Liepolt auf das kleine Blumentöpfchen, das sich unter ihren Händen allmählich mit farbenfrohen Papierblüten füllt. Die Siebenjährige ist mit ihrer Familie zum von Kiel-Marketing veranstalteten Frühlingsfest „Kiel blüht auf“ in die Innenstadt gekommen. Der Stand des Kunstquartiers von Jule Nachtigall fand sofort ihre Aufmerksamkeit. Die Kieler Kreativ-Animateurin lädt auf dem Asmus-Bremer-Platz zum Basteln von Hosentaschengärten ein.

Die hübschen und aus Papier gefertigten Mini-Blumentöpfe kommen nicht nur bei den Kleinen gut an, berichtet Nachtigall: „Es waren auch schon viele Jugendliche hier, die das als Muttertagsgeschenk mitgenommen haben.“ Der Renner seien die Lolliblumen: Papierblumen, die als Blüte einen Lolli haben. Die hat längst auch Amelia in ihren Blumentopf gesteckt, der zu Hause ihre Fensterbank zieren soll.

Profis vom Kieler Grünflächenamt gaben Pflanztipps

Auch auf dem Europaplatz blüht es bunt. Hier zeigen Friedhofsleiter Carsten Steffens vom Kieler Grünflächenamt und seine Mitarbeiterin Wenke Stark die Kunst der Grabbepflanzung und geben Tipps für den heimischen Garten. Stark ist im ersten Ausbildungsjahr zur Friedhofsgärtnerin und genießt die Stimmung auf dem Frühlingsfest: „Hier komme ich mal dazu, mich ganz in Ruhe auf verschiedene Arrangements einer Grabbepflanzung zu konzentrieren.“ Im normalen Arbeitsalltag fehle dazu oft die Zeit.

Während des Benefiz-Festivals „StreetArts! For Peace“ unterhielt das Kieler Akustikduo „Magnolia“ das Publikum in der Dänischen Straße mit Covermusik und eigenen Songs. Quelle: Gritje Lewerenz

Festival-Spenden kamen der Ukraine-Kindernothilfe der Unicef zugute

Blumig geht es in der Dänischen Straße weiter, wenn auch nur vom Namen her: Das Kieler Akustikduo „Magnolia“ unterhält das Publikum vor dem Café Fiedler mit Covermusik und eigenen Songs. Patrizia Kaczmarczyk-Liedtke und Ehemann Sascha Liedtke sind zwei von insgesamt 350 Künstlerinnen und Künstlern, die sich beim Benefiz-Festival „StreetArts! For Peace“ engagieren, das parallel zum Frühlingsfest von Kiel-Marketing stattfindet. Verteilt in der gesamten Innenstadt treten Musiker, Poetry-Slammer und Straßenkünstler unentgeltlich auf und sammeln Spenden für die Ukraine-Kindernothilfe der Unicef.

Kosten für die Organisation des Benefiz-Events sind noch nicht gedeckt

Innerhalb von nur vier Wochen haben Initiatorin Elisa Meyer-Bohe und ihr Team aus Ehrenämtlern das Benefiz-Event auf die Beine gestellt. Alle verbindet der Wunsch, etwas für die Kinder im Kriegsgebiet Ukraine zu tun. Meyer-Bohe ist überwältigt von der Einsatzbereitschaft der Künstlerinnen und Künstler, die für ihre Teilnahme auf eigene Kosten zum Teil sogar aus Berlin angereist kamen. Begeistert ist sie ebenfalls von den Menschen in Kiel: „Am Freitag hat ein Obdachloser sein ganzes Kleingeld gespendet. Er sagte, die Kinder in der Ukraine brauchen es mehr“, erzählt sie. Insgesamt 6300 Euro Spenden konnte die Festival-Initiatorin am Sonnabend einer Unicef-Mitarbeiterin übergeben.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was Meyer-Bohe noch ein wenig Sorge bereitete, sind die Kosten für Versicherungen, Transport und Technik, die mit der ansonsten ehrenamtlichen Organisation des Festivals verbunden waren und die nicht über die Spendensumme beglichen werden sollten. Diese seien durch die eigens hierfür eingerichtete Crowdfunding-Aktion noch nicht gedeckt. Die Aktion läuft noch zwei Wochen. Eine Unterstützung ist unter www.wir-bewegen.sh/project/StreetArtsForPeace-Kiel möglich.