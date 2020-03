Viele Mieter der Häuser Bergenring 28 bis 36 in Mettenhof können mit Telekom-Anschluss derzeit nicht telefonieren oder im Interent surfen. Durch ein Feuer ist in der Nacht zum 3. Januar der gesamte Verteiler für die fünf Hochhäuser in Kiel zerstört worden. Die Sanierungsarbeiten dauern an.