Er war der letzte der Fotografen-Dynastie Renard. Am Donnerstag vor Weihnachten 2021 verstarb Bernd Renard an den Folgen einer langen, schweren Krankheit. Der Fotograf und seine Vorfahren prägten seit 1843 die Bildsprache in Kiel und weit darüber hinaus. Generationen von Marinebildern tragen die Handschrift der Renards.

Von Kristiane Backheuer