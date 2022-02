Kiel

Obwohl die SPD die Mehrheit im Ortsbeirat Preis-Friedrichsort hat und damit in der Regel auch den Vorsitz stellt, gab es im Vorfeld reichliche Spekulationen, wer wohl die Nachfolge des Vorsitzenden Hans-Meinert Redlin (SPD) im Ortsbeirat Pries-Friedrichsort antreten könnte. Der nun mit lediglich vier von acht Stimmen gewählte Bernhard Tiedemann wurde dabei nicht als Kandidat gehandelt. Zwar war der 69-Jährige als künftiges neues Mitglied bereits bekannt, doch eigentlich im Gespräch war Ingrid Havemann (SPD), die wohl aus privaten Gründen verzichtet hatte.

Gleich drei Kandidaten wurden vorgeschlagen

Umso erstaunter wirkten einige Mitglieder, als Christel Paproth (SPD) nach der Vereidigung Bernhard Tiedemanns als neues Mitglied schließlich ihn auch als Vorsitzenden vorschlug. In der Regel wird dann über den Vorschlag abgestimmt. Gegenkandidaten gibt es eher selten. Da man sich vorher in der Regel schon geeinigt hat. Deshalb schaute man dann in verdutzte Gesichter, als Maren Schomaker (CDU) die Hand hob und das SSW-Mitglied Marvin Schmidt benannte. Der überraschte 24-Jährige, der seit 2017 im Gremium aktiv ist, hatte auf den Stellvertreterposten spekuliert unter dem Vorsitz von Niels Herholz (CDU), den er daraufhin auch vorschlug. Der ehemalige Ortsbeiratsvorsitzende von Holtenau und jetzige Stellvertreter in Pries-Friedrichsort lehnte aber sofort dankend ab, obwohl auch er im Vorfeld mal im Gespräch als möglicher Kandidat galt.

So liegt die Vermutung nahe, dass Bernhard Tiedemann, der noch nicht lange SPD-Mitglied ist, zu dem Amt überzeugt werden musste. Entsprechend kurios gestaltete sich dann auch der Wahlvorgang. Marvin Schmidt bekam zwei Stimmen – seine eigene und die von Maren Schomaker. Bernhard Tiedemann erhielt vier Stimmen – seine eigene, die der beiden weiteren SPD-Mitglieder sowie die von Niels Herholz. Christiane Ness (FDP) und Götz Daniel (Grüne) enthielten sich bei der Abstimmung. Im Hinblick auf die derzeitige Koalition in der Bundesregierung ein ungewöhnliches Ergebnis.

Doch im Ortsbeirat geht es ja um die Belange des Stadtteils, und parteipolitische Belange gehören dort in den Hintergrund. Zwar hat Bernhard Tiedemann keine Erfahrung als Ortsbeiratsmitglied, dennoch kennt er sich im Stadtteil und in der Verwaltung aus. Er lebt seit 36 Jahren in Pries-Friedrichsort, hat bei der Stadt gearbeitet und dort erst die 18 Ortsbeiräte betreut und später dann beim Amt für Immobilienwirtschaft „Grundstücke und Häuser für die Stadt gekauft und verkauft“.

Bekannt durch sein ehrenamtliches Engagement

Bekannt ist er im Norden aber vor allem durch sein ehrenamtliches Engagement. So organisiert er beispielsweise in diesem Jahr zum zehnten Mal das „Festival am kleinen Strand“, das einst „als Antwort“ auf die rechtsextremen Vorfälle am Skagerrakufer initiiert wurde. Außerdem gehört er zum dreiköpfigen Vorstandsteam des Kulturladens Leuchtturm, engagiert sich mit dem offenen Atelier in der Flüchtlingsunterkunft Schusterkrug und ist seit über 25 Jahren Vorsitzender des Awo Ortsvereins Kiel Nord. Aufgrund seiner neuen Aufgaben im Ortsbeirat und der Umorganisation der Awo wird er aber das Amt abgeben. Denn es reizt ihn, „so einen spannenden Stadtteil mitzugestalten“. Dafür hat er nun freie Kapazitäten geschaffen.