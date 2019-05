Kiel

"Das ist Hedi. Sie treibt uns an, jedenfalls wenn kein Wind ist", sagt Darian Suprun. Der schneeweiße Motor des Typs M8V 8000 kam vor einem Jahr neu an Bord. „Wir segeln zu 80 Prozent der Reise – aber für die übrigen 20 Prozent ist mein Baby da“, so die Maschinistin.

Der neue Achtzylinder aus Friedrichshafen vom Bodensee ist etwas kleiner als sein Vorgänger "Walter" und auch sparsamer. Wie es Tradition ist, bekam der Dieselmotor auch einen Namen. "Er heißt Hedi. Nach der Tochter von Rudolf Diesel“, erklärt die Maschinistin.

Erinnerungen an die deutsche Vergangenheit

Die Tradition des 1936 in Hamburg als " Horst Wessel" gebauten Schiffes lebt überall unter Deck. Bilder mit der " Horst Wessel" vor Laboe gehören genauso dazu wie Mützenbänder und auch Fotos und die Werftplakette von 1936.

"Sie ist ein Schiff mit einer langen Tradition", sagt Captain Matthew T. Meilstrup. Im Heck befindet sich die Admiralskammer von einst. "Etwas Holz ist noch von damals. Wir haben es jetzt bei der Überholung ausgebaut und dabei sahen wir die alte Beschriftung", sagt Meilstrup.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam das Schiff als Reparationsleistung von Kiel in die USA. Es wurde als Segelschulschiff in Dienst gestellt. 67 Reisen machte die "Eagle" seitdem für die US Coast Guard. Für jede Reise hängt eine Messingplakette an einer Holzwand unter der Kommandobrücke.

Generalplan der " Gorch Fock " an Bord

Aber auch die Schwesterschiffe der "Eagle" sind an Bord dabei. So gibt es von der 1958 gebauten zweiten " Gorch Fock" einen Generalplan im Original an der Wand. Aber auch Mützenbänder, Messingplaketten und Wimpel gehören dazu.

Am Sonnabend übergab eine Delegation des Kieler Föhrde Clubs dem Kommandanten auch den alten Kommandanten-Wimpel der " Horst Wessel". Er wurde von Peter Barthold Schnippe an Kommandant Meilstrup übergeben. Er ist der Sohn des letzten deutschen Kommandanten Barthold Schnippe.

Rumpf und Takelage sind zwar mit der heutigen " Gorch Fock" vergleichbar, doch das Innenleben wurde modernisiert. Die bis zu 250 Crewmitglieder und Kadetten schlafen in Kojen und nicht mehr in Hängematten. In den Messen und Unterrichtsräumen gibt es modernste Technik.

An dem Liegeplatz im Tirpitzhafen kann die "Eagle" am Montag noch von 12 bis 17 Uhr besichtigt werden. Am Dienstag läuft die "Eagle" um 10 Uhr wieder aus und nimmt Kurs auf Kopenhagen.