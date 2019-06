Glitz, Glamour und Gummistiefel: Die Kieler Woche bietet all das und noch viel mehr. Wo sonst gibt es die Möglichkeit an einem Tag in Portugal, Indien und Norwegen zu essen und danach Herrn von Bödefeld zu treffen? Eben. Hier kommen unsere 10 Gründe, die Kieler Woche zu lieben.