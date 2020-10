Kiel

Von außen sieht es nach einer hübschen kleinen Boutique aus, beim Eintreten wie die Rezeption eines Designer-Hotels. Zuerst fällt ganz klar die große dunkelblaue Wand ins Blickfeld, kurz danach das freundlich blickende Gesicht von Joerg Vieweg, sein Polo-Shirt im gleichen Dunkelblau wie die Wand. Blau wie Wasser und das Meer – das passt zu dem Namen seines Unternehmens, entschied Vieweg. „ Trauerhafen“ hat er sein Bestattungsunternehmen genannt, das er im August im Königsweg eröffnete.

Dass man hinter dem elegant gestalteten Schaufenster kein Bestattungsunternehmen vermutet, ist genau seine Intention. Denn gleich unter dem Wort Trauerhafen steht auch noch „Andere Bestattungen“. „Wir sind kein alternatives Bestattungsinstitut, sondern anders“, sagt Vieweg. Alternativ hat für ihn etwas Esoterisches, aber anders heißt für ihn: „Wir beerdigen jeden so, wie er es sich vorstellt. Wir entwickeln mit den Angehörigen zusammen Ideen“, erklärt Vieweg.

Joerg Vieweg ist seit 16 Jahren Bestatter

Bei der Bestattung seiner eigenen Mutter machte er sehr schlechte Erfahrungen. Da entstand der Wunsch, es selber und besser zu machen. Seit 16 Jahren ist er nun Bestatter, und wenn er von seiner Arbeit erzählt, klingt es nach einem Job, der perfekt auf ihn zugeschnitten ist. Auch vorher habe er schon viel mit Menschen in Krisensituationen gearbeitet, als Krankenpfleger und Rettungssanitäter.

Man braucht aber gar nicht den Laden zu betreten, um zu merken, dass das Bestattungsunternehmen Vieweg andere Strategien hat, um den Kunden ihre Arbeit zu erklären. Statt sieben Seiten Text entschied sich das Team, das neben ihm noch aus zwei jungen Bestatterinnen im Alter von 26 und 32 Jahren besteht, für einen Flyer mit sieben Illustrationen. Blau-weiße Zeichnungen, die einem Kinderbuch entnommen sein könnten, zeigen Situationen, die zu einem Trauerfall und einem Begräbnis dazugehören. Wenige und simple Worte erklären die einzelnen Stationen: „Liebevoll mit ausreichend Zeit verabschieden“ zum Beispiel.

„Wir sind Begleiter und Ermöglicher in der akuten Phase des Abschieds“, beschreibt Vieweg seine Aufgabe. Seine Messlatte hat er dabei ziemlich hoch gelegt: „Es muss perfekt sein.“ Man habe schließlich nur diese eine Möglichkeit, um die Trauerfeier erinnerungswürdig zu gestalten. Das sei wie Generalprobe und Uraufführung zusammen.

„Wir erreichen Menschen, die wir sonst nie erreichen würden“. Joerg Vieweg (53) und seine Mitarbeiterin Theresa Korsch (26) starteten fast zeitgleich mit der Eröffnung ihres Bestattungsunternehmens in Kiel auch einen Podcast – sein Name: Exit. Die beiden wollen mit Menschen über den Tod und das Sterben ins Gespräch kommen und die vielen Berufe beleuchten, die es in diesem Umfeld noch neben ihrem eigenen gibt.

Podcastreihe über Sterben und Tod Sie treffen sich mit Friedhofsverwaltern und sprechen über moderne Grabgestaltung, für die Folge „Glaube und Tod“ besuchen sie einen Pastor. Menschen, die in der Krisenintervention arbeiten, sollen den beiden Bestattern erzählen, wie es ist, einer Familie die Todesnachricht zu überbringen. In einer anderen Folge wird eine Frau, die ihren Mann verloren hat, über ihre Wege der Trauer sprechen. Das alles machen die beiden gelernten Bestatter in Eigenarbeit, sie haben sich mit Aufnahmegeräten und einer Bearbeitungs-Software ausgestattet und produzieren nun „learning by doing“. Beim ersten Mal seien sie beide sehr aufgeregt gewesen, hätten viele Witze gemacht, alles sei „sehr wuselig“ gewesen. Dann riet ein Freund Joerg Vieweg dazu, etwas konzentrierter zu sein, worauf die zweite Folge „völlig tot“ ausfiel. Nun versuchen Joerg Vieweg und Theresa Korsch einen Mittelweg zu finden. Gesendet wird der Podcast auf dem OK Kiel und verschiedenen Streaming-Plattformen.

Ökologisch zu sein, gehört zu den Ansprüchen des Inhabers in Kiel

Zum Bestatter zu gehen sei wie ein Zahnarzttemin, meint Joerg Vieweg: „Es muss sein, aber eigentlich möchtest Du es nicht.“ Deshalb nimmt sich sein Team beim ersten Gespräch mit den Angehörigen sehr viel Zeit, manchmal zwei bis drei Stunden. Ganzheitlich, zeitgemäß, ökologisch – das sind die drei Ansprüche des Trauerhafens.

Die traditionelle Grundaufstellung – ein Sarg, vier Leuchter und Blumen – findet Joerg Vieweg ziemlich „der Zeit hinterher“. Auch bei einem plötzlichen Kindstod im Anzug an der Haustür der Familie aufzutreten, sei für ihn „ziemlich daneben“. Er trägt lieber sein blaues Polo-Shirt, „wie ein guter Bekannter“. Er fragt seine Kunden deshalb nach den Vorlieben des Toten und beklebt die Urnenkapsel zum Beispiel mit den Seiten des Lieblingsbuchs. Oder lässt die Kapsel eines Naturfreunds in Birkenrinde einkleiden.

Das macht sein Unternehmen aber noch nicht ökologisch: Durch die notwendigen Arbeitsprozesse wie etwa die Kremation, die Fahrten zu Hinterbliebenen oder der Druck von Karten und Flyern entstehen ungefähr 80 Tonnen CO2 pro Jahr, hat Vieweg errechnet. Dies will er von Beginn an mit sogenannten Klimapatenschaften kompensieren. Als Pate unterstützt Vieweg zum Beispiel regionale Aufforstungsprojekte oder verwendet Strom aus Wind- und Wasserkraft.

Ein Ort zu sein, wo Ordnung in das Chaos der stürmischen See gebracht wird, das den Verlust eines geliebten Menschen auslöst, ist Jörg Viewegs inniger Wunsch und erklärt den Namen „ Trauerhafen“. Er will die Menschen, und dabei bleibt er bewusst im maritimen Bild, danach aber auch wieder „auf die offene See lassen“.

