Hüllenlos in den Regalen

Kiel

Eine Woche habe ich im Selbstversuch weitgehend ohne Verpackungen gelebt. Und das, ohne in einem Geschäft einzukaufen, das speziell mit der Verpackungsfreiheit wirbt. Trotzdem wollte ich wissen, was hier anders ist, was ich noch besser machen kann. Der Unverpackt-Laden in Kiel am Exerzierplatz gehört dabei zu den Pionieren, wirbt damit, vor sechs Jahren Deutschlands erstes derartiges Geschäft gewesen zu sein.

Unverpackt-Laden: Müsli in Einweckgläsern

Beim Betreten des Ladens an einem Mittwochnachmittag herrscht reger Betrieb. Eine handvoll Kunden läuft durch die Gänge, Müsli rieselt in Einweckgläser, eine Kundin sitzt in der Café-Ecke, ein älterer Herr wiegt seine mitgebrachte Dose im Eingangsbereich ab. Dort ist auch erklärt, wie das Prinzip funktioniert: Mitgebrachte Verpackungen auf die Waage legen, Gewicht mit einem Filzstift notieren und dann so weit befüllen, wie es das Herz begehrt. An der Kasse wird erneut gewogen und das Verpackungsgewicht abgezogen.

Hygiene-Bedenken müssen Kunden dabei nicht haben. Mitarbeiterin Theresa Dietsch erklärt: "Mitgebrachte Dosen und Gläser werden von uns gar nicht angefasst. Wenn wir zum Beispiel Käse aus der Theke nehmen, bleibt die Dose auf dem Counter und ich lege das Stück mit einer Zange direkt hinein. Den Rest füllen die Kunden direkt aus Spendern selbst ab."

Einkaufen wie zu Omas Zeiten

Der Laden ist voll, wirkt dabei aber aufgeräumt. Transparente Zylinder erlauben einen unverfälschten Eindruck was einen später zum Beispiel in der Müsli-Schale erwartet. Und wie viel eigentlich gebraucht wird. Beim Abfüllen von Olivenöl erzeugt der Geruch schon Vorfreude auf den Salat, den man damit genießen könnte. Oder wie frisch die Teller nach dem Abwasch riechen. Haushaltsmittel und umweltfreundliche Hilfsmittel von der Holz-Spülbürste bis zur Bambus-Zahnbüste gibt es nämlich auch im Laden.

Das gefällt nicht nur mir. In der Müsli-Ecke treffe ich Stefanie Etzel. Die 24-jährige Studentin sucht gerade nach einem leckeren Müsli. "Was mir hier gefällt ist, dass ich mir eine kleine Menge abfüllen und so verschiedene Sorten probieren kann", sagt sie und entscheidet sich für das Schoko-Müsli. Seit zwei Jahren kauft sie regelmäßig hier, ohne deswegen "normale" Supermärkte zu meiden. "Wenn ich sie nicht zu Hause vergesse, nutze ich Obstnetze oder versuche sonst zumindest, Verpackungen wiederzuverwenden", sagt sie.

Erster Besuch mit der Schule

Einen Gang weiter bei den Snacks stehen Hedda Deinert und ihre Mutter Tina Jung. Die Zwölfjährige hat es auf Haselnüsse mit Schokoladenmantel abgesehen. "Die Sachen von hier schmecken mir", sagt sie. Verzicht ist also auch im Unverpackt-Laden unnötig. Dass die Familie jetzt öfter hier einkauft, ist Verdienst des Mädchens. "Unsere Lehrerin hat den Laden der ganzen Klasse gezeigt", sagt sie. Mutter Tina Jung gefällt vor allem die große Auswahl.

Mitarbeiterin Theresa Dietsch arbeitet seit knapp einem Jahr im Unverpackt-Laden. Sie schätzt vor allem die Atmosphäre: "Mein Eindruck ist, dass die hier Kunden entspannter sind." Gemeckert oder gedrängelt werde selten, dafür häufiger nach Beratung gefragt. Auch wer unvorbereitet ohne eigenes Verpackungsmaterial komme, müsse nicht unverrichteter Dinge gehen: "Für den Fall haben wir ein Regal mit gespendeten Gläsern."

Inhaberin Marie Delaperrière, im Laden auch „Madame Unverpackt“ genannt, liegt die Verbreitung des verpackungsarmen Lebens am Herzen. „Darum freue ich mich, je mehr andere Geschäfte das Konzept übernehmen.“ Gründungsinteressierten gibt sie mittlerweile Seminare.

