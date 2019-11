Frühchen: So niedlich der Begriff auch klingt, für Eltern zu früh geborener Kinder ist er oft verknüpft mit panischen Ängsten. Nadine Schneider hat diesen Zustand zwischen Hoffen und Bangen monatelang am UKSH in Kiel durchlitten, weil Söhnchen Oskar 13 Wochen zu früh auf die Welt kommen musste und nicht einmal 500 Gramm wog.