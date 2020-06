Pflegeheime in Schleswig-Holstein müssen sich öffnen

Kiel

Wie das Kabinett am Freitag beschloss, müssen die Pflegeheime und Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen bis zum 15. Juni ein Konzept erstellen, in dem sie genau regeln, wie sie das Besuchsrecht unter den Maßnahmen des Infektionsschutzes umsetzen. Bisher geschah das nur auf freiwilliger Basis.

„Je länger die Pandemie dauert, desto wichtiger ist es, Kontakte auch für besonders schutzbedürftige Gruppen nicht nur zuzulassen, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Besuche stattfinden können“, kommentierte Sozialminister Heiner Garg ( FDP) die Lockerung. Auch wenn nicht ausgeschlossen werden könne, dass hiermit das Infektionsrisiko steige, sei dieser Schritt in Abwägung zwischen Infektionsrisiko und den Folgen einer mangelnden Teilhabe geboten.

Auch zwei Besucher und Körperkontakte sollen möglich sein

Wie die Besuche in der Praxis ablaufen sollen, dazu will die Landesregierung in Kürze eine Handlungsempfehlung auf ihren Internetseiten veröffentlichen, erklärte ein Ministeriumssprecher. Dabei gehe es beispielsweise um die Steuerung der Besucheranzahl. Es sollen wieder zwei Personen zur gleichen Zeit einen Bewohner besuchen dürfen. Die Besuche müssten aber stets vorab terminlich mit der Einrichtung vereinbart werden.

Und es geht bei den Empfehlungen auch um Hygienemaßnahmen, unter denen auch wieder körperliche Nähe und Berührungen zulässig sein soll. Besucher mit akuten Atemwegserkrankungen oder fieberhaften Erkrankungen dürften allerdings weiterhin die Einrichtung nicht betreten.

Ruf nach Lockerung des Betretungsverbotes wurde lauter

Weil Heimbewohner als durch das Coronavirus besonders gefährdet gelten, hatte die Landesregierung im März ein Betretungsverbot erlassen. Unter der monatelangen Abschottung leiden viele Bewohner. Angehörige befürchten, dass sie an Lebensfreude verlieren und gesundheitliche Schaden nehmen. Der Ruf nach einer Besuchsregelung war immer lauter geworden.

Zuletzt hatten gestern der Kieler Sozialdezernent Gerwin Stöcken und Claudia Schmalz, Palliativmedizinerin und Vorsitzende der Hospizinitiative Kiel, an die Pflegeheime appelliert, mutig die Möglichkeiten auszuschöpfen, die sich durch die Lockerung des Betretungsverbots ergeben haben.

Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Ulrich Hase, machte deutlich, wie sehr Menschen mit Behinderungen in ihren Wohneinrichtungen unter der Isolation litten. „Sie sitzen am Fernseher und sehen volle Strände und Städte. Kitas werden wieder geöffnet. Das ist für die Betroffenen schwer auszuhalten.“

