Kiel

„Wir wollen aber nicht von oben herab einen Namen verkünden“, sagt der stellvertretende SPD-Fraktionschef André Wilkens. „Die Kielerinnen und Kieler sollen über den offiziellen Namen entscheiden.“ Wie der Wettbewerb konkret ablaufen soll, werde in den nächsten Wochen ausgearbeitet.

Neben den Vorschlägen Holsten-Fleet, der sich im Jahr 2016 in einer Umfrage der Kieler Nachrichten durchgesetzt hat, kann sich Wilkens auch mit Altstadt-Fleet und Kleiner Kiel-Kanal anfreunden. Es könnten aber auch noch weitere Ideen hinzukommen. „Hauptsache, die Namen sind positiv besetzt und haben einen Kiel-Bezug.“ Dann könnte die Bevölkerung – ähnlich wie beim Hörnbad – in einem zweiten Schritt aus der Vorschlagsliste auswählen. „Wünschenswert wäre es, wenn wir die Entscheidung noch in diesem Jahr hinbekommen“, sagt Wilkens.

Anzeige

"Das Areal hat großes Potenzial"

Die Fraktionschefin der Grünen, Jessica Kordouni, spricht sich ebenfalls klar für einen „Ideenwettbewerb zur Namensfindung durch die Stadt Kiel“ aus. Die Menschen, die auf dem neugestalteten Areal zwischen Kleinem Kiel und Bootshafen ihre Freizeit verbringen, sollten unbedingt mitbestimmen. In diesem Punkt ist sie sich mit Ingmar Soll, Fraktionschef der FDP, einig – in einem anderen allerdings nicht. Soll fordert, dass die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Pkw unbedingt gewährleistet bleiben muss, damit die wirtschaftlichen Chancen genutzt werden können. „Das Areal um die Holstenbrücke hat großes Potenzial, zu einem Ort mit hoher Aufenthaltsqualität zu werden.“

Weitere KN+ Artikel

Die CDU erinnert an die Idee, dass die Kaufmannschaft selber mit einer Kundenbefragung Vorschläge ermittelt. „Der endgültige Namen soll den bestmöglichen Effekt für die Stadt haben“, sagt Fraktionschef Stefan Kruber. Seine Partei habe „das Ding“ zwar nie gewollt. „Aber jetzt ist es da. Jetzt muss es funktionieren.“ Einem Namen, der die Kunden überzeugt, „würden wir uns nicht in den Weg stellen“, sagt Kruber.

SSW-Fraktion leht Vorschlag ab

Die SSW-Fraktion lehnt den von Teilen der Kaufmannschaft gewollten Namen Altstadt-Fleet ab. Er lasse sich mit Aufbruch, Zukunft und Moderne „eher nicht verbinden“, sagt Fraktionschef Marcel Schmidt. Das sei mit dem Favoriten des SSW, dem Kleinen Kiel-Kanal, anders. Er knüpfe „in mehrfacher Hinsicht an Politik und Moderne“ an. Klarer Favorit der Kieler AfD ist dagegen das Holsten-Fleet. Sollte er durch eine neue Umfrage bestätigt werden, „sollte die Politik ihn schlussendlich beschließen“, fordert der baupolitische Sprecher der AfD, Eike Reimers.

Irritationen hat gestern bei vielen Passanten ein Blick ins Nordbecken ausgelöst. Auch dort war plötzlich schon reichlich Wasser zu sehen. Eine vorgezogene Eröffnung des zweiten Beckens deutet sich damit aber nicht an, wie die Stadt versichert. Neben reichlich Regenwasser, das sich dort gesammelt hat, „ist noch ein wenig Wasser vom Durchspülen der Leitungen“ im Becken, erklärt ein Sprecher. Es werde im Laufe der Woche abgepumpt.

Hier können Sie abstimmen!

Stimmen Sie ab: Altstadt-Fleet? Holsten-Fleet? Kleiner Kiel-Kanal? Oder doch noch ein neuer Vorschlag? Die Kieler Nachrichten wollen mit einer Umfrage auf KN-online wissen, wie die aktuelle Stimmungslage in der Namensdebatte aussieht. Bis Sonntag können Sie hier abstimmen.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.