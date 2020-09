In Schleswig-Holstein haben sich am Donnerstag die Anrufe von falschen Polizisten bei Senioren gehäuft. Fälle wurden der Polizei in Kiel, dem Kreis Plön und in Husum gemeldet. Aufmerksamen Bankangestellten war es zu verdanken, dass zwei Senioren nicht um ihr Erspartes gebracht worden sind.