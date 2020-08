Kiel

Ist der Angeklagte Mittäter einer internationalen Gruppe von Internet-Betrügern, die im großen Stil Computerzubehör bestellen und in Afrika verschwinden lassen? Oder war er nur ein leicht zu ködernder Helfershelfer, der seinen Namen für Online-Bestellungen hergab, die bis heute nicht bezahlt wurden?

Zwischen diesen Polen schillert die Rolle des 48-jährigen Kielers, der sich seit gestern wegen Betrugs vor dem Amtsgericht verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst nach 21 Großbestellungen geforscht, die bei deutschen Online-Händlern in Auftrag gegeben wurden. Dort sollen Waren im sechsstelligen Eurobereich geordert, aber nicht bezahlt worden sein.

Anzeige

Warenpakete in Kiel Kiel-Gaarden entgegengenommen

Die am Dienstag verlesene Anklage umfasst jedoch nur zwei Bestellungen: Im Herbst 2018 soll der Angeklagte Warenpakete mit 1500 USB-Sticks (Wert: 10.000 Euro) und 10.000 Micro SD-Cards (Wert: 26.500 Euro) in seiner Wohnung in Kiel-Gaarden in Empfang genommen haben.

Weitere KN+ Artikel

Laut Vorwurf frankierte der Angeklagte die Pakete mit Adressaufklebern, die ihm unbekannte Hintermänner zuspielten. Die Ware ging nach Afrika, ihre Spur verliert sich in Gambia. Der westafrikanische Mini-Staat ist der kleinste des Kontinents, dort leben weniger Menschen als in Schleswig-Holstein.

Vergebliches Warten auf sexuelle Dienstleistungen

Zum Prozessauftakt räumte der Angeklagte ein, nur zwei Pakete empfangen und nach Afrika weiterversendet zu haben. Diese beiden Päckchen seien jedoch viel zu klein und zu leicht gewesen, um die ihm zur Last gelegte Menge an Datenträgern fassen zu können.

Zwar hätten seine Auftraggeber ihm per E-Mail oder Whatsapp viel mehr Sendungen angekündigt, so der Angeklagte weiter. Er habe jedoch keine weiteren Pakete erhalten. Vergeblich will der 48-Jährige auch auf die sexuellen Dienstleistungen gewartet haben, die man ihm als Belohnung versprochen habe.

"Es wurde gechattet"

Bereits Ende 2017 sollen Unbekannte über das Internet Kontakt mit dem Angeklagten aufgenommen haben, die sich als afrikanische Frauen vorstellten. Es wurde gechattet, bestätigt der ledige Mann. Er habe sich eine feste Beziehung mit einem „weiblichen Wesen“ erhofft.

Irgendwann habe ihn eine Frau um Hilfe beim Versenden von Paketen gebeten. „Kann ich auf deinen Namen bestellen“, habe die Dame mit dem netten Foto gefragt. „Versuchen kann ich das“, habe er geantwortet. Aber er habe gleich hinzugefügt, dass es wahrscheinlich nicht klappt.

Welche Rolle hat der Kieler gespielt?

Er sei nämlich bei der Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) als nicht kreditwürdig gemeldet und als Internetbesteller gesperrt. Dass das Paket dann trotzdem versendet wurde, habe ihn selbst gewundert. Die Gegenleistung sollte „sexueller Natur“ sein, so der Angeklagte. „Die Frau sollte auf Dauer bei mir bleiben.“ Doch zum persönlichen Kontakt sei es nie gekommen. Auch Geld habe er nie erhalten.

Der Prozess soll klären, ob der Kieler eine tragende Rolle beim Betrug spielte. Hätte er die Verfügungsgewalt über die erschlichene Ware gehabt, müsste er ihren Wert – rund 36 500 Euro – möglicherweise ersetzen, sagt der Staatsanwalt. Dies bestreitet der Verteidiger: Sein Mandant habe nur Beihilfe geleistet. Deshalb müsse er höchstens den Lohn an den Staat abführen, den er durch sein Zutun erlangte – „also nichts“.

Online-Händler wird gehört

Bei der Fortsetzung des Prozesses will das Gericht den Geschäftsführer eines geschädigten Online-Händlers hören. Von dem Zeugen erhofft man sich Aufschluss über den Ablauf der Bestellungen und über Anzahl und Inhalt der vermissten Sendungen.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.