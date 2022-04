Kiel

Die Forderung der Deutschen Umwelthilfe, die jährliche Gebühr – wie berichtet – für einen Bewohnerparkausweis von derzeit 30 auf mindestens 360 Euro zu erhöhen, hat in Kiel eine lebhafte Debatte ausgelöst. Uneins ist sich in dieser Sache auch die Kommunalpolitik: Während die SPD-Ratsfraktion die aktuellen Gebühren für „unangemessen günstig“ hält, fänden die Kieler CDU und FDP eine Erhöhung „unsozial“ und deshalb falsch.

Für Achim Heinrichs, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, ist die Umwelthilfe „über das Ziel hinausgeschossen“. Zwar sei das Anwohnerparken, das er für den richtigen Weg halte, „momentan unterreguliert“, eine Gebühr von 360 Euro und mehr übersteige aber das Maß. Außerdem sei mit einer Erhöhung in nächster Zeit ohnehin nicht zu rechnen, so Heinrichs: „Es gibt keinen Grund zur Aufgeregtheit.“

Achim Heinrichs, SPD-Verkehrspolitiker und ADFC-Mitglied, hält das Anwohnerparken aktuell für „unangemessen günstig“. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Selbst wenn das Verkehrsministerium Schleswig-Holstein den Kommunen kurzfristig die Entscheidungshoheit übergibt und eine Höchstgrenze über 30 Euro festlegt, werde es zunächst bei den aktuellen Preisen bleiben. Denn: Das Parkraumkonzept, in dem auch das Bewohnerparken reguliert wird, muss erst beschlossen sein, ehe es bis zum Jahr 2035 komplett umgesetzt werden soll. „In diesem Jahr wird es zu keinen Beschlüssen kommen“, schätzt der SPD-Ratspolitiker. In dem Konzept heißt es, dass Bewohnerparkzonen ausgeweitet und die Gebühren angepasst werden sollen.

Das Konzept, erarbeitet von einem Gutachter, dient allerdings zunächst als Diskussionsgrundlage. Bis zum Sommer sollen die Ortsbeiräte ihre Stellungnahmen abgegeben haben, anschließend soll der Beirat zur Mobilitätswende einbezogen werden. Dieser berät schließlich die Verwaltung und die Ratsversammlung. Erst im Herbst sei mit ersten Ergebnissen zu rechnen, so Heinrichs. Ursprünglich war dies für das Frühjahr dieses Jahres vorgesehen.

CDU in Kiel: „Öl ins Feuer dieser unseligen Debatte“

Darauf wollen Ratsfraktionen von CDU und FDP nicht warten. Sie machen schon jetzt deutlich, was sie von einer möglichen Anhebung der Gebühren halten: „Das wäre ungerecht und unsozial. Wir wollen am jetzigen Preis festhalten“, teilt Florian Weigel, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion, mit. Wohnen und Mobilität in der Stadt, so Weigel weiter, dürften kein Luxusgut werden. Aus Sicht von Rainer Kreutz, Fraktionsvorsitzender der Kieler CDU, gießt die Umwelthilfe „Öl ins Feuer dieser unseligen Debatte“: „Ein Umdenken, erläutert Kreutz, hin zu weniger privat genutzten Autos zugunsten von anderen Verkehrsmitteln ist mit der Brechstange sicher nicht zu erreichen und führt höchstens zu Protesthandlungen.“

Stattdessen plädiert die Kieler CDU für eine Staffelung, erklärt Weigel: „Für zusätzliche Anwohnerparkausweise je Wohneinheit, zum Beispiel für einen Zweit- oder Drittwagen, können wir uns eine deutliche preisliche Staffelung nach oben vorstellen.“ Derzeit darf jeder Haushalt pro Bewohner einen Parkausweis beantragen. Die CDU schlägt vor, dies zu ändern und pro Wohneinheit nur einen Parkschein auszugeben, weil sonst „der angedachte positive Effekt gleich wieder entfällt“, so Weigel.

Florian Weigel Quelle: Ulf Dahl

Stattdessen wolle man die Möglichkeit einer Tauschbörse für Anwohnerparkausweise prüfen. Ein Haushalt ohne Auto könnte demzufolge einen Parkausweis beantragen, diesen aber an einen Haushalt mit zwei Autos weitergeben. So könnte der eine für seine Auto-Abstinenz finanziell belohnt, der Nachbar günstiger als dann üblich sein zweites Auto parken.

FDP in Kiel: „Es braucht eine ganzheitliche Verkehrspolitik“

Ebenso kritisch reagierte die FDP-Ratsfraktion auf den Vorschlag der Umwelthilfe: „Wer eine Erhöhung um 1100 Prozent befürwortet, muss sich die Frage gefallen lassen, ob in den betroffenen Bereichen nur noch sehr gut situierte Menschen leben und Geringverdiener bei der ohnehin schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt von dort verdrängt werden sollen“, erklärte Christina Musculus-Stahnke.

Es brauche vielmehr, so die verkehrspolitische Sprecherin, „eine ganzheitliche Verkehrspolitik und Infrastrukturplanung, die die Autofahrer, Benutzer des ÖPNV, Radfahrer und Fußgänger nicht gegeneinander ausspielt, sondern mehr Kombinationsmöglichkeiten und Alternativen schafft“.

Ihr Parteikollege Stephan Holowaty, kommunalpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, schlägt in dieselbe Kerbe: „Statt die Menschen durch steigende Gebühren zusätzlich zu belasten, sollte sich lieber auf die Schaffung von ausreichend Parkraum konzentriert werden. Denn auch für die immer weiter steigende Anzahl an klimafreundlichen E-Autos werden wir weiterhin Parkplätze benötigen.“