Woran erkennt man ein gutes Bier? Es soll keinen harten Bauch machen, keine Winde erzeugen und keine Kopfschmerzen. Und auf keinen Fall sauer schmecken. Um das zu verhindern, helfe die Zugabe von einem Hühnerei oder das Abdecken mit einem Tannenzweig. Das zumindest schreibt Heinrich Knaust im Jahr 1575.

Der Theologe verfasste im Spätmittelalter ein Buch über die Biere in Norddeutschland. 146 Biere hat er auf seinen zahlreichen Reisen getestet. Das Kieler Bier, das Witte genannt wurde, wird dabei nicht erwähnt. Es schmeckte einfach zu schlecht. Der angehende Kieler Historiker Torge Ulke (32) hat das Knaust-Buch nun wissenschaftlich unter die Lupe genommen.

Viele Schritte sind nötig, bis das perfekte Bier im Glas perlt

Mit Bier kennt sich Torge Ulke aus. Als er 2007 sein Abi an der Kieler Waldorfschule in der Tasche hat, braut er mit einem Kumpel in seiner WG selbst Bier. „Das war, bevor der Hype losging“, erzählt er. Schnell lernte er: „Bier brauen, braucht viel Zeit.“ Viele Schritte seien nötig, bis das perfekte Bier im Glas perlt. „Vor allem, wenn die Hefe nicht möchte, ist die ganze Arbeit umsonst.“

Die Lille Brauerei und Czernys Küstenbrauerei gab es noch nicht

Das Bierbrauen fasziniert ihn so sehr, dass er zunächst das Hobby zum Beruf machen will. Doch angesehene Braumeister raten ihm ab. Keine Berufschancen, sagen sie. Da ahnt noch niemand, dass selbstgebraute Biere einige Jahre später einen unglaublichen Boom erleben werden. In Kiel unter anderem mit der Lille Brauerei und der Czernys Küstenbrauerei.

Torge Ulke sucht sich damals eine andere Zukunft. Eine Karriere als Opernsänger kommt kurz infrage, doch dann siegt die Vernunft: Ein Studium an der Christian-Albrechts-Universität. Geschichte und Latein auf Lehramt.

Wissenschaftlicher Blick auf das Bierbuch von Heinrich Knaust

Wie der Zufall so will, erzählt sein Professor, Gerhard Fouquet, irgendwann vom Bierbuch von Heinrich Knaust. Niemand habe das Thema jemals wissenschaftlich aufgearbeitet. „Das Buch ,Die Kunst Bier zu brawen’ zählt zu den ältesten und bedeutendsten Bierbüchern der Welt“, sagt Torge Ulke.

Ein Bierbuch besitzt die Überquell Brauerei in Hamburg St. Pauli

Nur noch wenige Exemplare gibt es davon. „Eines davon steht in St. Pauli bei der Überquell Brauerei.“ Zum Lesen ist das viel zu kostbar. So greift er auf die digitalisierte Version der Uni Dresden zurück. Er quält sich durch die alte Schrift, die lateinischen Ausdrücke und die wilde Rechtschreibung.

Ist es ein gutes Buch? Torge Ulke zögert mit der Antwort. „ Knaust beschreibt sehr oberflächlich, wie Bier gebraut wird, und wie gesund es ist“, sagt er. „Das meiste hat er aber abgeschrieben. Spannend dagegen sind die Beschreibungen der Biere in Norddeutschland.“

In Hamburg gab es damals das beste Weizenbier

„Wenn er von einem guten Bier hörte, machte er auch große Umwege, um es selbst zu testen“, sagt Torge Ulke. Das weitaus beste Weizenbier, so schreibt Knaust, gebe es in Hamburg. Das Einbecker aus Einbeck zählt ebenfalls zu seinen Favoriten. Ein Bier, das heute noch gebraut wird.

In Lübeck trank man das "Israel"

„Über 40 Prozent der Hamburger Umsätze wurden damals mit Bier erzielt. Es wurde enorm viel exportiert.“ In Lübeck, so erfährt Ulke, heißt das Bier im Spätmittelalter „Israel“, das Erlösende. In Stade „Katter“. „Vermutlich kratzte das Bier am nächsten Morgen so, wie ein Kater. Da könnte der Begriff ,einen Kater bekommen’ herkommen.“

Jeden Tag ein Liter Bier

Bier war damals Nahrung und Arznei zugleich. Sogar Kinder tranken Bier, weil das Wasser damals zum Trinken einfach nicht geeignet war. „Der Pro-Kopf-Verbrauch lag damals in Norddeutschland bei 300 bis 400 Litern“, so Torge Ulke. Zum Vergleich: Heute trinkt der durchschnittliche Deutsche rund 100 Liter Bier im Jahr.

Vom Bier in Süddeutschland hielt Heinrich Knaust rein gar nichts. Das waren Weinanbauer, so stellt er fest, keine Bierbrauer.

Biergeschichten gibt es auch im Internet

Über das Bierbuch verfasst Torge Ulke jetzt seine Bachelorarbeit. Im Internet (www.biergeschichten.de) hat er eine Bierkarte für alle mit den Knaust-Stationen angelegt.

Stolz ist er, dass er das einzige wohl existierende Bildnis von Heinrich Knaust aufgespürt hat. In Kopenhagen in der königlichen Bibliothek fand er einen Holzschnitt des berühmten Theologen im Alter von 31 Jahren. Dazu die Jahreszahl 1552. „Deshalb wissen wir nun, dass er im nächsten Jahr 500. Geburtstag hätte.“ Das Bild zeigt übrigens einen sehr beleibten bärtigen Mann. Man ahnt, wo der Begriff „Bierbauch“ herkommen könnte ...

Hochverschuldet und geltungssüchtig: Heinrich Knaust Heinrich Knaust (1521–1580) war ein Hamburger Theologe, Jurist und vor allem Autor und Übersetzer von über 72 Werken. Knaust war eine überaus schillernde Persönlichkeit. Er führte ein bewegtes Leben, war hochverschuldet, vielseitig interessiert und äußerst geltungssüchtig. Er erwarb käuflich seinen Doktortitel sowie den Titel eines päpstlichen Hofpfalzgrafen. Seine Ehefrau verstarb jung und auch Sohn und Tochter musste er überleben. Knaust, der bei Luther und Melanchthon in Wittenberg studierte, schrieb unter anderem über das Prozessrecht, das erste protestantische Christgeburtsspiel und verfasste Dramen. Das wegen seiner Einmaligkeit bemerkenswerteste Werk ist jedoch sein „ Bierbuch“. Sein Leben war vom Reisen geprägt, deren Höhepunkt eine Audienz beim dänischen König in Kopenhagen war. Er hatte verschiedene Stellungen in Berlin, Stendal, Mecklenburg, Demmin und Bremen inne. Seinen Lebensabend verbrachte der Protestant schließlich als katholischer Schulmeister des Domstifts in Erfurt.

