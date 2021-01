Die Corona-Krise hat die öffentlichen Kassen im Jahr 2020 auch auf indirektem Wege getroffen. So geht die Stadt Kiel aufgrund des Verkehrsrückgangs von weniger Einnahmen durch die öffentlichen Blitzer aus. Ähnlich kalkuliert die Landespolizei. In anderen Kreisen wird dagegen sogar ein Plus erwartet.

Bilanz 2020 in Kiel - Weniger Verkehr, weniger Blitzer-Fotos in Kiel und Region?

Von Niklas Wieczorek