In Erinnerung an Dieter Stolte - Bildhauerwerkstatt Holz in Kiel: Neue Ausstellung ist verstorbenem Leiter gewidmet

Vor 33 Jahren gründete Dieter Stolte die Kieler Bildhauerwerkstatt Holz. Im Herbst dieses Jahres ist er gestorben. Bis zuletzt plante er noch eine Jubiläumsausstellung, die mit Holzskulpturen der Werkstatt-Teilnehmer bestückt werden sollte. Nun wird sie in Laboe eröffnet.