Wer um den Heidenberger Teich spaziert, kommt an ihnen nicht vorbei: Direkt am Schulhof des Bildungszentrums Mettenhof (BZM) stehen – mit Blick aufs Wasser – vier großformatige Kinder-Figuren als Kunst im öffentlichen Raum. Die mehr als zwei Meter hohen Skulpturen sind jedoch in die Jahre gekommen.