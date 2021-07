Es ist eine Insellösung nur für Kiel: Während das Bus- und Bahnfahren in Schleswig-Holstein vom 1. August an etwas teurer wird, senkt die KVG in Kiel für mindestens drei Jahre die Fahrpreise für Bus und Fähre. Dahinter steckt politischer Wille. Die Stadt Kiel gleicht die Erlösminderung aus.