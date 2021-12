Kiel

Weihnachtsbäume lehnen am Gartenzaun und an Gestellen vor der Hecke. Auf dem gepflasterten Weg zur Eingangstür steht die Netzmaschine für das Einpacken der Weihnachtsbäume. Jonathan Schwerdtfeger (24) verkauft im Vorgarten seines Elternhauses in der Reventlouallee 25c Weihnachtsbäume aus den Landesforsten.

Jonathan Schwerdtfeger verkauft ökologische Weihnachtsbäume

Am Sonnabend und Sonntag des dritten und vierten Adventswochenendes ist sein Verkauf von neun bis 18 Uhr geöffnet. Er bietet ökologische Nordmanntannen in verschiedenen Größen an. Am Gartenzaun hängt ein Schild der Landesforsten, die Verkaufszeiten sind handschriftlich ergänzt. Es ist Sonnabend um zehn Uhr morgens, durch das Fenster sieht man die Eltern am Frühstückstisch sitzen.

Die Bäume haben zwar keine offizielle Bio-Zertifizierung, weil in diesem Jahr kein Prüfer die Plantage in Alt Duvenstedt besucht hat. Dennoch seien sie wie alle Weihnachtsbäume der Landesforsten nach ökologischen Maßstäben ohne Chemikalien aufgezogen, sagt Jonathan Schwerdtfeger. „Das ist mir selbst wichtig. Unsere Generation muss an die Zukunft denken“, sagt er.

Die Nordmanntannen stammen von einer Plantage der Landesforsten

Jonathan Schwerdtfeger arbeitet selbst bei den Landesforsten. Auf seiner grünen Arbeitsjacke prangt der Schriftzug der Landesforsten. Nach seinem Studium der Forstwissenschaften hat er eine Stelle als Trainee bekommen. Durch die Verbindung zu den Landesforsten ist auch der Verkauf entstanden.

Schon vor zwei Jahren hatte er ein Praktikum bei den Landesforsten gemacht. Als er dort mitbekam, dass man zu guten Einkaufspreisen Bäume selbst verkaufen kann, organisierte er einen kleinen Verkauf. Den Vorgarten der Eltern wählte er aus pragmatischen Gründen: Für große Verkaufsflächen wie den Wilhelmplatz muss man aufwendig eine Lizenz erwerben, vor dem Haus der Eltern war Platz und die Eltern haben kein Problem damit.

Jonathan Schwerdtfeger zeigt einem Kunden und einer Kundin zwei Weihnachtsbäume. Auch in dem kleinen Vorgarten gibt es einiges an Auswahl. Quelle: Frank Peter

Nach einem Jahr Pause zieht er in diesem Jahr den Verkauf etwas größer auf. 60 Bäume hat er Donnerstag vergangener Woche auf einer Plantage der Landesforsten selbst geschlagen. An dem frostigen Tag fuhr er mit einem Freund, zwei gemieteten Sprintern und einer Motorsäge los.

Käufer auf der Suche nach biologischen Weihnachtsbäumen in Kiel

Ein froschgrünes Auto hält an der Straße vor dem Haus. Ein Paar steigt aus und möchte einen Weihnachtsbaum kaufen. Von dem Verkauf in der Reventlouallee hatten sie online auf der Seite des Naturschutzbundes erfahren, weil sie nach biologischen Bäumen in Kiel gesucht hatten.

Jonathan Schwerdtfeger schnappt sich zwei Bäume und rückt sie nach vorne. „Der hier ist mir ein bisschen zu ungleichmäßig“, sagt die Frau und deutet auf den linken. Der 25-Jährige dreht den rechten Baum ein bisschen hin und her, sodass die beiden Interessierten ihn von allen Seiten begutachten können. „Der hier ist schön gleichmäßig“, kommentiert er.

Die Weihnachtsbäume werden in einem Netz aus Biobaumwolle verpackt

Ob der Baum die richtige Höhe hat, misst er anhand seiner Körpergröße: Die Hand zieht eine gerade Linie von seinem Scheitel zur Spitze des Baumes – das passt. Auch das Paar ist zufrieden. Jonathan Schwerdtfeger hievt den Baum zur Netzmaschine und schiebt ihn hindurch. Die Bäume werden eingepackt in ein Netz aus Biobaumwolle, das vollständig plastikfrei und biologisch abbaubar ist.

Jonathan Schwerdtfeger packt einen Weihnachtsbaum ein. Das Netz ist nicht aus Plastik, sondern besteht aus biologischer Baumwolle. Quelle: Frank Peter

„Das hat mich richtig gefreut, dass die mich online gefunden haben“, sagt Jonathan Schwerdtfeger, nachdem das Paar den Baum ins Auto getragen hat. Mit dem Verkauf verdient er sich ein bisschen dazu. Und gemütlich sei es auch, sagt er. Am Sonnabendnachmittag gibt es Punsch und Glühwein, im Hintergrund dudelt Weihnachtsmusik. Es riecht nach Tannennadeln und Glühwein.

Eine Kundin schleppt ihren Weihnachtsbaumständer in den Vorgarten. Einen Baum hat sie sich schon ausgesucht. Jonathan schnappt sich die Kettensäge. Mit vier Schnitten spitzt er den Stamm des Baumes so zu, dass dieser in den Ständer passt. Er vereinbart, später den Baum zu der Frau nach Hause auf die Terrasse zu liefern, denn sie wohnt nicht weit entfernt.

Jonathan Schwertfeger hofft auf Stammkundschaft

Vor allem Leute aus der Nachbarschaft kämen vorbei, sagt Jonathan Schwerdtfeger. Der Verkauf sei bisher gut gelaufen, etwa 20 Bäume habe er bis zum frühen Abend verkauft. „Ich hoffe, ein paar Stammkunden zu gewinnen“, sagt der 24-Jährige.

Eine Frau und ein kleiner Junge betreten den Vorgarten, schnell ist ein Baum ausgesucht. Eingepackt in ein Netz wandert der Baum auf das Fahrrad, wird festgezurrt und die Frau schiebt das Fahrrad die Straße entlang. Wenn der Verkauf in der Nachbarschaft ist, muss es zum Transport nicht immer das Auto sein.