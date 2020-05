108 Kilometer: Knutzen hat einen Lauf

Kiel

Knutzen wohnt unweit des Nord-Ostsee-Kanals in Krummwisch im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Wasserstraße hat er als Route schon länger im Blick. „Ich habe den Kanal beim Hochbrückenlauf mehrfach überquert und mir immer gedacht, dass ich diese Strecke nochmal laufen will.“

Alles begann mit dem Kiel-Lauf

2011 begann der Vertriebsleiter einer Großbäckerei mit dem Laufen. „Erst hörst du mit dem Rauchen auf und dann kommt eins zum anderen. Am Anfang standen Volksläufe mit zehn Kilometern Länge, die ich gerade so geschafft habe.“ Der Kiel-Lauf 2011 war der erste. 2013 bewältigte er in Hamburg erstmals die Marathon-Distanz. Später folgten Marathons in Berlin und Rom.

Anzeige

2017 setzte Knutzen eine Reizung der Achillessehne für zwei Jahre außer Gefecht – eine langwierige Verletzung. Erst im Herbst vergangenen Jahres nahm er das Training wieder auf. „Durch so eine Verletzung lernst du, umsichtiger mit deinem Körper zu werden. Ich merke jetzt, wann die Belastung zu hoch wird.“

Weitere KN+ Artikel

Vater begleitet Björn Knutzen auf dem Rad

Vater Heiko Knutzen begleitet ihn am Sonnabend die komplette Strecke auf dem Fahrrad. Der 65-Jährige ist selbst passionierter Läufer. Wenn Großveranstaltungen wieder erlaubt sind, möchte er mit seinem Sohn den nächsten Marathon in Angriff nehmen. In den letzten Tagen hat Heiko Knutzen die Wetterprognosen mit Spannung verfolgt. „Hauptsache, es ist trocken. Wenn es die ganze Zeit regnet, wird es für ihn deutlich schwerer.“

Auch Eliteläufer planen auf 100 Kilometer Pausen ein

Bei Kilometer 50 ist eine kurze Pause eingeplant, zum Klamotten wechseln und Getränke auffüllen. Auch Eliteläufer legen eine solche Distanz selten durchgängig im Laufschritt ab. Vor allem, wenn die Strecke – wie am Nord-Ostsee-Kanal – auch durch grobes Gelände führt. Ab 20 Kilometer vor dem Ziel in Holtenau werden Björn Knutzen zwei langjährige Trainingspartner begleiten. Auf der letzten Etappe läuft sein elfjähriger Sohn Eike mit.

Es hat etwas von einem Abenteuerlauf. „40 Kilometer der Strecke kenne ich ehrlich gesagt nicht“, sagt Knutzen, der sich vorab an die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Brunsbüttel und Kiel-Holtenau gewendet hat. Die gaben das „Okay“: Die Wirtschaftswege entlang des Kanals sind frei, keine Baustellen oder Hindernisse stellen sich dem Läufer in den Weg. Den ersten Teil der Strecke hat er selbst inspiziert.

"Das ist dann alles Kopfsache"

Ob die Puste reicht? Knutzen hat sich in der Vorbereitung nach erfahrenen Ultra-Läufern gerichtet. Als Ultraläufe gelten alle Distanzen, die länger als die Marathondistanz von 42,195 Kilometern sind. „Die Pläne sehen nur ein Trainingspensum von rund 50 Kilometern vor.“ Und wenn Björn Knutzen ab Krummwisch die Füße nicht mehr spürt, der Magen rebelliert und die Oberschenkel dichtmachen? „Das ist dann alles Kopfsache.“

Mehr Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.