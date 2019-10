Kiel

Kreuzfahrtschiffe im Kieler Hafen will der Linke sofort auf Landstrom verpflichten. Die Stadtbahn will er deutlich schneller planen und bauen als vorgesehen. Das Ein-Euro-Tagesticket will er für Busse sofort einführen, zudem die Bustakte erhöhen und ausweiten. Thoroe will Radwege instandsetzen und weitere Veloro...