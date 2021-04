In der Kieler Innenstadt wird am Sonntag, 25. April, ein Blindgänger entschärft: Die Weltkriegsbombe liegt in der Haßstraße. Das Evakuierunggebiet umfasst unter anderem Teile der Fußgängerzone sowie den Lorentzendamm. Laut Stadt sind 1057 Haushalte von der Entschärfung betroffen.