Kiel

Es ist ein ungewöhnliches Schaufenster: Statt einer Scheibe, die den Blick in das Blumenstudio Kolberger in Kiel erlaubt, ist in der Hauswand an der Ecke Brunswiker Straße/Baustraße ein überdimensional großer Automat eingebaut – mit neun kleinen Fenstern, hinter denen Blumensträuße liegen. Die Probleme durch den Lockdown für das Blumenstudio kann dieser zusätzliche Absatzmarkt zwar nicht lösen, aber das ist auch nicht die primäre Aufgabe.

Allerdings ist der Blumenautomat auch mehr als nur ein Hingucker, der Passanten ein Lächeln ins Gesicht zaubern soll. Für Sven Kolberger, Betreiber des Familienbetriebs, ist es eine weitere, wenn auch kleine Möglichkeit, um in Zeiten des Lockdowns bunte Sträuße verkaufen zu können. Neben dem Außer-Haus-Verkauf, dem Onlineshop und dem eigenen Lieferservice sind die kleinen Fenster, die sich nach dem kontaktlosen Bezahlen öffnen, ein zusätzlicher Absatzmarkt für das Blumenstudio. Mit der Nachfrage ist Sven Kolberger zufrieden, zwei bis drei Sträuße werden täglich aus dem Automaten gezogen, der durch eine speziell Kühlvorrichtung die Blumen frisch hält.

Automat kann Umsatzverluste nicht kompensieren

Das reicht natürlich nicht, um die Verluste durch den Lockdown aufzufangen, aber dafür war das Schaufenster auch nicht gedacht. Schließlich wurde der Automat schon vor Beginn der Krise bestellt, aber erst im Spätsommer geliefert und im Oktober eingebaut. „Natürlich werden wir durch den Wegfall des Firmen- und Eventgeschäfts mit einem Blumenautomaten und Onlineshop die Umsatzeinbrüche nicht kompensieren. Aber wir haben ein weiteres Standbein geschaffen“, sagt Kolberger.

Das Blumenstudio hat wie alle geschlossenen Geschäfte in der Krise hart zu kämpfen. Dass Sven Kolberger im zweiten Lockdown keinen seiner sechs Angestellten in Kurzarbeit schicken musste, liegt an den vielen Stammkunden, die weiterhin über das Internet oder telefonisch regelmäßig Blumenarrangements bestellen. Kolberger schätzt, dass rund 90 Prozent der regelmäßigen Kundschaft auch während der Schließung weiter Sträuße einkauft. 50 bis 60 Bestellungen erhält er pro Tag.

Allerdings machen die Privatkunden, die sich zu Hause mit den Blumen selbst eine Freude bereiten möchten, nur einen Teil der Einnahmen des 49 Jahre alten Familienunternehmens aus. Kolberger beliefert auch Veranstaltungen wie Firmenfeiern, Neujahrsempfänge oder Hochzeiten, die alle ausfallen.

Ärger über Supermärkte und die Stadt

Dass sein Geschäft geschlossen haben muss, kann Kolberger nachvollziehen, in den engen Räumlichkeiten ist es für Kunden und Angestellten kaum möglich, Abstand zu halten. Bitter stößt ihm allerdings auf, dass Supermärkte den Bedarf an Blumen für sich entdeckt und ihr Sortiment erweitert haben. „Dafür habe ich wenig Verständnis“, sagt Kolberger, der im Vorstand im Fachverband Norddeutscher Floristen sitzt. Immerhin gebe es die Möglichkeit für Kunden, mit Click und Collect auch in den Blumenläden zu bestellen. Durch die steigende Auswahl in den Supermärkten verlieren die Fachgeschäfte laut Kolberger in dieser ohnehin schweren Zeit zusätzlich Kunden.

Zwar hat der 56-Jährige selbst eine Kooperation mit einer gegenüberliegenden Tankstelle, die bereits seit mehreren Jahren Blumensträuße aus seinem Studio verkauft, aufgestockt wurde das Angebot – das vor allem abends und sonntags angenommen wird – im Lockdown aber nicht.

Geärgert hat sich Kolberger auch über die Stadt. Vor zehn Jahren hat das Blumenstudio die Patenschaft für ein Beet vor der Ladentür an der Brunswiker Straße übernommen und kümmert sich um die Bepflanzung. Mit einer Werbefahne in dem Beet machte der Florist auf sein Geschäft aufmerksam. Nun forderte Mitte der Woche ein Mitarbeiter des Ordnungsamts, dass das Banner entfernt werden müsse, da es dafür keine Genehmigung gebe. Für Kolberger fehlt da das Fingerspitzengefühl. „Gerade in der jetzigen Zeit ist es doch wichtig, dass wir uns präsentieren können und auf die Möglichkeit des Außer-Haus-Verkaufs hinweisen dürfen.“ Und außerdem hätten Blumen in gerade in schweren Zeiten einen wohltuenden Effekt. „Sie sind Vitamine für die Seele.“