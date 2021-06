Dänischenhagen/Kiel

Knapp fünf Wochen nach der Bluttat mit drei Toten in Dänischenhagen und Kiel haben Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel neue Erkenntnisse zur Tatwaffe und dem Tatort in der Boninstraße in Kiel gewonnen.

Der 47-jährige Beschuldigte, der sich noch am Tatabend am 19. Mai auf einer Hamburger Polizeidienststelle stellte, hat eine Pistole und eine vollautomatische Maschinenpistole benutzt.

Die von Tauchern in einer aufwändigen Suche aus dem Kanal, dem Eckernförder Hafen sowie Möltenort geborgenen Waffenteile stammen von einer Maschinenpistole des israelischen Typs "Uzi".

Diese Waffe wurde bei der Tat in Dänischenhagen benutzt, bei der der Mann seine Ex-Frau und ihren neuen Freund mit einer großen Zahl an Schüssen tötete. Die Ermittler fanden in Dänischenhagen eine zweistellige Hülsenanzahl.

Die auch von Streitkräften genutzte "Uzi" kann je nach Ausführung des Magazins bis zu 40 Patronen mit einem Feuerstoß verschießen.

Der Tatverdächtige soll die vollautomatische Waffe nach der Tat in Dänischenhagen bei einem Bekannten abgegeben haben, so die Polizei. Dieser Bekannte soll die Waffe nach eigenen Angaben zerlegt und sie an verschiedenen Stellen versenkt haben.

Die Polizeitaucher aus Eutin fanden bei ihren Tauchgängen zehn Teile. Die Ermittler gingen nach erster Sichtung der Teile bereits vor Ort davon aus, dass sechs von diesen Teilen der gesuchten Waffe zugeordnet werden können. Die vier übrigen Teile befinden sich derzeit noch in der Untersuchung.

Große Zahl von Hülsen gefunden

Die am Tatort Dänischenhagen aufgefundene Patronenteile können nun nach ersten Ergebnissen der kriminaltechnischen Untersuchungen zu einem Teil dieser "Uzi" zugeordnet werden.

Bei der Tatwaffe im Hasseldieksdammer Weg dürfte es sich nach jetzigem Stand der Ermittlungen um eine Pistole gehandelt haben. Der Beschuldigte übergab eine Pistole, als er sich bei der Hamburger Polizei stellte.

Die Untersuchungen, ob es sich dabei um die Tatwaffe gehandelt hat, sind noch nicht abgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.

Die Überprüfung der Waffenbesitzkarte ergaben, dass sich sowohl die Maschinenpistole "Uzi" als auch die Pistole nicht im legalen Besitz des Beschuldigten befanden. Die "Uzi" unterliegt außerdem dem Kriegswaffenkontrollgesetz.

Dem 47-jährigen Tatverdächtigen aus Westensee wird vorgeworfen, am 19. Mai gegen 10 Uhr seine von ihm getrennt lebende 43 Jahre alte Ehefrau und einen zehn Jahre älteren Mann in einem Haus in Dänischenhagen sowie später einen 52 Jahre alten Bekannten in der Boninstraße Ecke Hasseldieksdammer Weg in Kiel erschossen zu haben.

Polizeitaucher fanden Waffenteile im Wasser

Bislang hatte die Polizei Kiel nur vermutet, dass die tödlichen Schüsse in Dänischenhagen aus einer vollautomatischen Waffe stammten. Nach dem Tötungsdelikt soll der mutmaßliche Tatverdächtige die Waffe einem Bekannten gegeben haben, der nach eigenen Angaben die Waffe zerlegt und versenkt habe.

Polizeitaucher hatten daraufhin im Hafenbecken von Eckernförde, in Möltenort und im Nord-Ostsee-Kanal nach der Tatwaffe gesucht und insgesamt zehn Teile entdeckt.

Zu den Beweggründen des Mannes, der die Waffe entsorgt hat, haben die Ermittler bislang keine Angaben gemacht. "Es besteht aber kein Verdacht, dass er an den eigentlichen Taten beteiligt war", sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler.

Tatverdächtige sitzt in Lübeck in U-Haft

Der 47-jährige Tatverdächtige aus Westensee hatte sich noch am Tag der Tat nach einer stundenlangen Flucht in Hamburg der Polizei gestellt. Zuvor wurde der Mann unter anderem in Kiel gesucht, das Kieler Brauereiviertel stundenlang abgeriegelt. Die Folge einer Verwechslung, wie wir mittlerweile wissen.

Der mutmaßliche Tatverdächtige sitzt seit Mai in der JVA Lübeck Untersuchungshaft. Vor dem Haftrichter ließ er durch seinen Anwalt erklären, dass er die Taten nicht bestreite. Weitere Angaben zum Motiv oder Tathergang machte der Westenseer damals nicht.

Nach häuslicher Gewalt: Mann durfte sich der Frau nicht mehr nähern

Nach KN-Recherchen ist der tatverdächtige Zahnarzt, der unter anderem in der JVA Neumünster und Kiel arbeitete, äußerst gewalttätig, ein Waffennarr und Sammler von NS-Devotionalien.

Häusliche Gewalt: Hier finden Sie Hilfe Sind Sie von Gewalt betroffen? Beim bundesweiten Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" wird Ihnen anonym und kostenlos geholfen. Auch Angehörige, Bekannte und Fachkräfte können sich hier kostenfrei beraten lassen.

Das Hilfetelefon unter der Nummer 08000/116016 ist rund um die Uhr besetzt. Zwischen 12 und 20 Uhr gibt es zudem eine Online-Beratung über einen Chat. Weitere Infos: www.hilfetelefon.de

Hilfe bietet auch die Frauenberatungs- und Fachstelle bei sexueller Gewalt Kiel an. Betroffene können sich telefonisch unter 0431/91144 melden - und zwar am Montag (14-16 Uhr), Di/Mi/Do/Fr (10-12 Uhr). Mehr hierzu unter www.frauennotruf-kiel.de

Wer im Kreis Plön von häuslicher Gewalt betroffen ist, kann sich an die Beratungs- und Fachstelle bei Gewalt an Mädchen und Frauen wenden. Telefon: 04342/309939 (erreichbar am Montag von 14 bis 16 Uhr, Di/Mi/Do/Fr von 10 bis 12 Uhr).

Unter anderem soll es bei einer Aussprache nach dem Auszug seiner Frau aus dem gemeinsamen Haus in Westensee im November 2020 zu häuslicher Gewalt gekommen sein.

Die Frau erstattete Anzeige. Ihre Verletzungen sollen im Krankenhaus versorgt worden sein. Dem 47-Jährigen wurde daraufhin verboten, Kontakt zu seiner Frau und seinen Kindern aufzunehmen.