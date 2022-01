Das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern in Schleswig-Holstein, das für weniger Verletzte in Krankenhäusern sorgen sollte, hat offenbar Wirkung gezeigt. In der Notaufnahme am Universitätsklinikum in Kiel verlief die Silvesternacht deutlich ruhiger als sonst. Auch die Bilanz der Feuerwehr fällt positiv aus.