Zwei Bombenentschärfungen in nicht einmal einer Woche. Nachdem am Montag im Kieler Stadtteil Wellingdorf eine Bombe entschärft wurde, folgt am Freitag in Kiel-Elmschenhagen die zweite Entschärfung einer 500 Pfund schweren amerikanischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.