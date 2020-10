Nach der Sprengung der Fliegerbombe im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf am Donnerstagabend dauert den Einsatz noch an. Bis in die Nacht brachten Helfer Bewohner zurück in ihre Quartiere. Seit dem Morgen wird die Umgebung nun nach Schäden abgesucht. Es ist der größte Rettungseinsatz im laufenden Jahr.