So ein Bild der Einigkeit gibt es selten. Der Bund, alle fünf Küstenländer und die Städte Rostock und Kiel unterzeichneten am Donnerstag in Kiel eine Abkommen für den Ausbau von Landstrom. In Kiel startete am Donnerstag zeitgleich der Bau der modernsten Landstromanlage in Europa.